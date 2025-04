Abschied aus Freiburg: Stürmerin Zicai wechselt nach Wolfsburg

Für Cora Zicai beginnt ab dem Sommer ein neues Kapitel. Die Stürmerin verlässt den SC Freiburg. Ihr neuer Club ist der VfL Wolfsburg.

Cora Zicai verlässt den SC Freiburg. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Die 20 Jahre alte Angreiferin wechselt zum VfL Wolfsburg und unterschreibt dort einen Vertrag bis Juni 2028. Das hatte Zicais neuer Verein bereits wenige Minuten vor dem SC offiziell bekanntgegeben. Mit Zicai, die seit acht Jahren beim SC spielt, in Freiburg geboren, zur Bundesliga- und Nationalspielerin wurde, verliert der SC eine der aufstrebendsten Spielerinnen der Liga.

"Es steht außer Frage, dass wir alles versucht haben, um Cora weiter bei uns in Freiburg zu sehen", wird Birgit Bauer-Schick, bei den Freiburgerinnen Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball, in der Mitteilung des SC zitiert. "Cora hat sich ihre positive Entwicklung über die vergangenen Jahre hart erarbeitet und gilt heute zurecht als eines der größten Offensiv-Talente Deutschlands." Der Abschied würde des "sehr weh tun".

Von der Heimat zum VfL

Zicai, die in Wolfsburg weiter zum Umbruch im Kader beitragen dürfte, betonte, ihr Fokus werde bis zum Wechsel im Sommer im Breisgau liegen. "Freiburg ist meine Heimat und wird es immer bleiben. Ich hatte das Privileg, hier in Ruhe reifen zu dürfen und werde mich immer mit einem Lächeln im Herzen an die schöne Zeit erinnern", so die 20-Jährige.

Über einen Wechsel Zicais war bereits seit Wochen spekuliert worden. "Die Gespräche waren sehr gut und ich habe mich von Anfang an mit dem Konzept wohlgefühlt, das mir hier gezeigt wurde. Daher fiel mir die Entscheidung schlussendlich leicht", wird die Angreiferin in der Mitteilung des VfL zitiert. Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, sprach darin noch einmal über Zicais großes Potenzial.

Wolfsburg setzt auf Zicais Potenzial

Das hatte die Stürmerin auch im Duell der beiden Bundesligisten zuletzt wieder gezeigt. "Wir sind fest davon überzeugt, dass Cora unserem Team mit ihren Qualitäten vom ersten Tag an weiterhelfen kann. Gleichzeitig wollen wir ihr die Möglichkeit und die Zeit geben, ihre positive Entwicklung hier in Wolfsburg fortzusetzen", so Kellermann. Für den SC stand die Freiburgerin in über 100 Bundesligaspielen auf dem Platz und schaffte in diesem Jahr den Sprung in die A-Nationalmannschaft.