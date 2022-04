Fußballerinnen im Abstiegskampf: Das Wunder von Sand?

Der SC Sand hat in der Bundesliga nur noch die rechnerische Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. Das Team um Trainer Alexander Fischinger aber hofft auf das Wunder von Sand – das haben sie schließlich schon einmal geschafft.

Katerstimmung an einem Montag, das ist – auch im Fußball – nichts Ungewöhnliches. Beim SC Sand aber hatte das an diesem Montag wenig mit Kaltgetränken oder Kabinenparties zu tun, ganz im Gegenteil. "Wir haben vor dem Spiel vom letzten Strohhalm gesprochen, nach dem Spiel müssen wir vom allerletzten Strohhalm sprechen, an den wir uns klammern können", sagt Kapitänin Michaela Brandenburg zu SWR Sport.

Der letzte Strohhalm war das Spiel gegen Essen-Schönebeck am Sonntag, in dem Sand nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus kam. Dabei wäre gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt ein Sieg so wichtig gewesen. Die Gefühlslage war bei Brandenburg und ihren Mitspielerinnen am Sonntag direkt nach dem Abpfiff entsprechend, manche hatten gar Tränen in den Augen.

Nichts ist unmöglich

Auch die Kapitänin wusste den Punkt im Abstiegskampf zunächst nur schwer einzuordnen, klar ist: "Das macht die ganze Situation nicht leichter, aber es ist trotzdem noch nicht durch." Denn: rein rechnerisch kann der Traditionsclub den Klassenerhalt noch schaffen. Fünf Punkte trennen Sand aktuell von einem Nicht-Abstiegsplatz, das ist in drei noch verbliebenen Spielen in dieser Saison zu schaffen. Dafür müsste aber auch die Konkurrenz aus Essen auf Rang zehn oder mit viele Optimismus Werder Bremen als Neunter patzen. "Es mag für manche unmöglich erscheinen, aber vielleicht hilft uns diese noch viel schwierigere Situation, alle Kräfte zu bündeln", sagt Brandenburg.

Schwierige Situationen kennen sie in Sand. In der vergangenen Saison etwa hatten viele den SC bereits abgeschrieben, doch Trainer Alexander Fischinger startete mit seinem Team eine furiose Aufholjagd. In den letzten vier Saisonspielen holten sie zehn Punkte und sicherten sich mit einem emotionalen Sieg am letzten Spieltag gegen Leverkusen den Klassenerhalt. Die Erzählungen dieses Schlussspurts, auch sie machen Fans und Verantwortlichen in Sand Hoffnung.

Bitteres Gegentor gegen Essen

"So lange wir gewinnen, sind wir noch im Rennen. Und deswegen geben wir nicht auf, versuchen alles Mögliche und hoffen auf ein weiteres Wunder in Sand", sagt Coach Fischinger. Dem Wunder von Sand wäre sein Team mit einem Sieg gegen Essen einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Umso bitterer, dass der Ausgleich durch Vivien Endemann nach einem Handspiel der Essenerin fiel. "Das Gegentor war umstritten", drückt es Fischinger etwas diplomatischer aus.

Denn auch er weiß: Es zählt die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichterin in der Partie, die das Handspiel mit ihrem Team offenbar nicht gesehen hatte. Auf den Fernsehbildern war es dagegen klar zu erkennen, aber in der Bundesliga gibt es keine Videoschiedsrichterin. "Ich muss das so akzeptieren, die Mannschaft hat alles gegeben, es hat nicht gereicht", so Fischinger.

Mit Freude zum Klassenerhalt

Der Druck in den verbliebenen drei Saisonspielen ist jetzt enorm – zumal Sand in Freiburg, gegen Köln und bei der TSG Hoffenheim ran muss. Fischinger aber will trotzdem noch einmal eine taktische Umstellung vornehmen – nicht auf dem Platz, sondern, was die Herangehensweise angeht: "Einfach, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Jede weiß um die Lage, und jetzt sollten wir die Freude und die Leidenschaft wieder in den Vordergrund stellen." Die Leichtigkeit, sie soll zurückkehren in das Spiel des SC Sand.

Und die Taktik des erfahrenen Coaches, sie ist ja schon einmal aufgegangen. "Dass das ein ganz schweres Unterfangen ist, ist nach dem jetzigen Saisonverlauf klar", sagt auch Sascha Reiß, der Sportliche Leiter. "Andererseits ist Sand bekannt für Wunder im Fußball." Und nach dem Wunder von Sand gäbe es dann einen ganz anderen Kater.