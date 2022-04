Remis gegen Essen-Schönebeck: Sand stolpert im Abstiegskampf

Der SC Sand hat im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Essen-Schönebeck kam das Team nicht über ein Remis hinaus - auch weil ein irreguläres Tor zählte.

Der SC Sand ist im Kellerduell mit der SGS Essen-Schönebeck am Sonntag nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Dörthe Hoppius hatte die Gastgeberinnen in der 49. Minute in Führung gebracht. Vivien Endemann erzielte den Ausgleich für Essen-Schönebeck (54. Minute). Wegen eines Handspiels der Essenerin hätte der Treffer nicht zählen dürfen.

Ein weiterer Treffer des SC Sand (24.) war wegen der Abseitsposition von Torschützin Michaela Brandenburg dagegen tatsächlich nicht gegeben worden. Zwar ist der Klassenerhalt rein rechnerisch damit noch immer möglich, Sand müsste dafür aber in der Schlussphase der Saison gleich mehrere Siege einfahren. Zudem müsste die Konkurrenz Punkte liegen lassen.

Essen-Schönebeck mit dem besseren Start

Auch im direkten Duell gegen Essen-Schönebeck spielte sich der angereiste Tabellennachbar zu Beginn der Partie mehr Chancen heraus und brachte Sand immer wieder mit schnellen Kontern in Bedrängnis. Die erste gute Möglichkeit hatten folgerichtig dann auch die Gäste – in der 14. Minute bediente Elisa Senß Maike Berentzen mit einem sehenswerten Pass in die Schnittstelle der Defensive der Gastgeberinnen. Doch die Offensivspielerin scheiterte an SC-Keeperin Victoria Esson, die für die erkrankte Sarah-Lisa Dübel im Kasten stand.

Der SC Sand fand nach rund 20 Minuten besser ins Spiel, und ging durch einen Treffer von Michaela Brandenburg (24.) sogar mit 1:0 in Führung. Das Tor zählte wegen der Abseitsposition der Kapitänin allerdings nicht. Zwar spielten sich beide Teams bis zum Seitenwechsel noch Chancen heraus, zwingend waren die allerdings nicht. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Irregulärer Ausgleich zählt

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sand den Druck und drückte Essen-Schönebeck bisweilen tief in die eigene Hälfte. Hoppius nutzte schließlich die fehlende Struktur in der Defensive der Essenerinnen und drückte den Ball zum nun auch regulären Führungstreffer über die Linie (49.). Doch im Kampf um den Klassenerhalt steckte Essen-Schönebeck nach diesem Rückschlag nicht auf und traf nur fünf Minuten später durch Endemann zum Ausgleich (54.). Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen, den Endemann brachte den Ball nach dem Zuspiel mit dem Arm unter Kontrolle. Weil es in der Bundesliga allerdings keinen Videobeweis gibt, gilt die Tatsachenentscheidung von Schiedsrichterin Angelika Söder.

Zwar bemühte sich Sand in der Schlussphase um einen weiteren Treffer und setzte dabei vor allem auf lange Bälle in die Spitze, etwas Zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus. So müssen sich beide Teams am Ende mit einem Punkt zufrieden geben, der Essen-Schönebeck im Kampf um den Klassenerhalt mehr hilft als dem SC Sand, der in Schlussphase der Saison auf Schützenhilfe der Konkurrenz und einen eigene optimale Punkteausbeute hoffen muss. Nach der Länderspielpause ist die Fischinger-Elf dann beim SC Freiburg zu Gast (24. April).