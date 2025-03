Bei RB Leipzig haben die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg lange geführt, am Ende aber doch nur einen Punkt geholt.

Die Partie am Sonntag (30.03.2025) endete 1:1 (0:1). Die Freiburgerinnen verpassten dadurch den fünften Sieg in Folge, bleiben dafür aber zum fünften Mal in Serie in der Liga ungeschlagen. In der Tabelle belegen sie nach wie vor den fünften Platz.

Karl trifft für Freiburg, Hoffmann für Leipzig

Lisa Karl hatte die Freiburgerinnen am 18. Spieltag mit einem Traumtor in Führung gebracht (43. Spielminute). Um ein Haar hätte ihr Treffer zum Sieg gereicht, doch RB Leipzig glich in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte durch Giovanna Hoffmann zum 1:1-Endstand aus (90.+2).

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit sah vieles nach einem torlosen Unentschieden zur Pause aus - doch dann gab es einen Eckstoß für den SC Freiburg. Selina Vobian brachte den Ball von der rechten Seite in den Freiburger Strafraum, wo ihn RB-Torhüterin Elvira Herzog zunächst aus der Gefahrenzone faustete. Allerdings: An der Sechzehnerkante lauerte Karl auf einen Abpraller, die Linksverteidigerin ließ den Ball einmal auftippen und hämmerte ihn dann per Volleyschuss zum 1:0 ins Netz (43.).

SC Freiburg: Vobian treibt an, Fölmli hat Chancen

Zuvor hätte bereits Svenja Fölmli die Breisgauerinnen in Führung bringen können. Mitte der ersten Halbzeit war die SC-Angreiferin nach einer Vobian-Hereingabe aus acht Metern zum Abschluss gekommen, den Herzog allerdings parieren konnte (22.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Leipzig besser, doch auch in dieser Phase kamen die Gäste zu guten Chancen. Am Ende eines starken Konters, an dem auch wieder Vobian mit klugem Passspiel beteiligt war, traf Fölmli nur das Außennetz (61.). Zwölf Minuten später wäre die 22 Jahre alte Schweizerin fast wieder zum Abschluss gekommen, doch ihren Schussversuch aus acht Metern konnte die RB-Defensive gerade noch abblocken (73.).

RB Leipzig dreht in der Schlussphase auf

In der Schlussphase, in der die Gastgeberinnen wieder das aktivere Team waren, forderte Freiburg das Glück dann zu sehr heraus. Nachdem erst Emilía Ásgeirsdóttir nur in die Arme von SC-Keeperin Rafaela Borggräfe zielte (81.) und dann Hoffmann an der Latte scheiterte (87.), machte es die RB-Torjägerin in der Nachspielzeit besser: Am zweiten Pfosten stand sie genau richtig, als sie den Ball nach einer für Borggräfe zu scharfen Hereingabe nur noch einschieben musste (90.+4) - 1:1, der Endstand.

Nach der erneuten Länderspielpause steht für den SC Freiburg das nächste Heimspiel an: Am 13.04.2025 (14 Uhr) gastiert das Top-Team vom VfL Wolfsburg im Breisgau.