Mia Büchele ist Kapitänin der deutschen U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft. Als 48 Stunden vor Beginn der EM-Qualifikation die Corona-Bremse gezogen wurde, brach für die Fußballerin erst einmal eine kleine Welt zusammen. Jetzt ackert sie daheim für den großen Traum.

Es ist kurz vor halb fünf am Nachmittag. Normalerweise ist Mia Büchele jetzt in Richtung Trainingsplatz unterwegs. Denn eigentlich lebt die 16-jährige Fußballerin im Internat des SC Freiburg, geht dort zur Schule und spielt für den SC in der B-Jugend-Bundesliga. Statt Training, Schule, Training und natürlich Spiele, hat sie jetzt viel Zeit. Zu viel. "Man geht abends ins Bett und denkt schon, 'morgen mache ich dasselbe wie heute'", beschreibt Mia ihr gefühltes Hamsterrad daheim in Riedlingen.

Aber immerhin hat sie das Glück, dass sie bei ihren Eltern einen Garten hat. Mit eigenem Tor. "Wir haben Trainingspläne von Verein und DFB, die Technik-Übungen kann ich draußen machen, das hilft." Beim Kicken erhält sie Unterstützung von den drei älteren Brüdern. Mit dem richtigen Training hat das nicht viel zu tun, denn sie sei die beste Fußballerin in der Familie sagt sie grinsend.

"Wir hatten uns so auf die EM-Quali gefreut!"

Natürlich gibt es auch die Schülerin Mia Büchele. Die, die das Gefühl hat, dass "ich viel mehr mache, als in der Schule." Aber wenn das erledigt ist, gibt Mia Gas für den großen Traum. Die U17-EM wäre ihr erstes großes Turnier gewesen. Kurz vor Abfahrt des Mannschaftsbusses kam die Absage der EM-Qualifikations-Spiele. "Wir hatten uns so darauf gefreut", sagt die Kapitänin der U17-Juniorinnen.

"Als ich klein war, wollte ich immer zur EM. Und dann, so kurz davor...". Mia Büchele, U17-Nationalspielerin vom SC Freiburg über die Absage der EM-Qualifikation wegen Corona



Der Frust ist immer noch raus zu hören. Aber Mia dreht den Spieß einfach um: "Noch ist es ja nur verschoben, das ist jetzt jeden Tag meine Motivation", sagt sie energisch. Genau das könnte jetzt dem ganzen Team helfen: "Sie kann andere gut mitreißen und hat gute Führungsqualitäten", beschreibt die U17-DFB-Trainerin Fritzy Kromp ihre Kapitänin. Für Kromp und alle anderen zu beobachten: der Zusammenhalt im Team nach der Enttäuschung. Festgehalten ist das auch in einem Video. Im Zeichen von #westayathome kicken die Spielerinnen quer durch Deutschland virtuell gemeinsam weiter. "Die Idee hatten wir morgens, mittags war der Clip fertig." Was die Messis und Co alleine machen, machen die U17-Juniorinnen demonstrativ zusammen!

Neue Herausforderung: Fußballerin im Home-Office

Mia Büchele gilt als Top-Talent im deutschen U17-Bereich. "Sie besitzt besondere Fähigkeiten", schwärmt DFB-Trainerin Fritzy Kromp. "Sie findet zum Beispiel Lösungen auf engem Raum unter hohem Druck, hat Zug zum Tor und ist auch bei Standards richtig torgefährlich." Kein Wunder, dass Mia Büchele zu Hause langsam die Decke auf den Kopf fällt. "Ich vermisse das Training mit dem Team, das macht einfach mehr Spaß!". Dazu kommt im Fußballer-Home-Office die Herausforderung der anderen Art: alleine wisse man nie so genau, ob man alles richtig mache. Also werden auch Videos mit dem Trainer hin- und hergeschickt. Alles ist anders. Und vielleicht werden die Mias dieser Welt in Tagen wie diesen ja auch ganz schnell ein ganz schönes Stück erwachsener. "Selbständiger, ja", sagt Mia Büchele. Und das Wichtigste: "Ich hab' Bock, Gas zu geben!", zur Not eben daheim im Garten in Riedlingen!