Zum ersten Mal ist sie bei einem Turnier die offizielle Nummer eins im deutschen Tor: Merle Frohms vom SC Freiburg - auch dank einer Babypause.

Vier deutsche Meistertitel, fünf DFB-Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel: die Erfolgsliste von Merle Frohms ist lang, dabei ist die Torhüterin des SC Freiburg erst 25 Jahre alt. Sogar das Triple – Champions League, DFB-Pokal und deutsche Meisterschaft – hat sie schon gewonnen, alles mit dem VfL Wolfsburg. Es war ihre erste Station als Profi, überhaupt die erste Damenmannschaft, in der die gebürtige Niedersächsin gespielt hat. Bis zur B-Jugend hat sie in männlichen Jugendmannschaften gespielt, 2011 dann der Wechsel. Und der hat sich gelohnt, zumindest was ihre Titelsammlung angeht. Einsätze hatte sie in der ersten Mannschaft des VfL Wolfsburg allerdings nur wenige.

Merle Frohms hat viel Grund zum Jubeln, beim Algarve Cup ist sie zum ersten Mal die deutsche Nummer eins im Tor.

Von drei auf eins in einem Sommer

Egal ob in der Nationalmannschaft oder beim VfL Wolfsburg, eine war immer besser: Almuth Schult, zumindest bis zum letzten Sommer. Frohms wechselte vor dieser Saison zum SC Freiburg, ist im Breisgau im Tor gesetzt und nicht nur dort, auch in der Nationalmannschaft ist Merle Frohms die neue Nummer eins – Almuth Schulz macht Babypause. Bei der Weltmeisterschaft 2019 war Frohms noch die deutsche Nummer drei im Tor – jetzt, ein halbes Jahr später, trägt sie beim Algarve Cup in Portugal die Nummer eins auf ihrem Trikot.

Ihre Karriere in der Nationalelf beginnt früh. Ab der U15 durchläuft sie alle Jugendauswahlen des DFB – 2012 wird die deutsche Nummer eins U17-Europameisterin, zwei Jahre später folgt der Weltmeistertitel mit der U20, 2018 dann ihr erster Einsatz in der A-Nationalmannschaft.

Glanzparade vor mehr als 77.000 Zuschauern

Zehn Mal stand Merle Frohms seitdem für die deutsche Elf im Tor. Ihre bisherige Bilanz: neun Siege, ein Unentschieden. Beim Freundschaftsspielkracher gegen England steht sie nicht nur von Beginn an im Tor, sondern hält auch einen Elfmeter. Deutschland gewinnt das Spiel mit 2:1 – über 77.000 Zuschauer sehen das Spiel im Wembleystadion, Rekord zwar knapp verfehlt, aber dennoch ungewöhnlich viele Zuschauer für ein Damen Freundschaftsspiel, auch für Merle Frohms. Vor einer größeren Kulisse hat sie noch nie gespielt.

Ihre Titelsammlung kann Frohms schon am Mittwoch vergrößern. Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft im Finale des Algarve Cups auf Italien.