Seit 2013 ist die Fußballerin Melanie Leupolz fester Bestandteil der Deutschen Nationalmannschaft. Jetzt steht das mutierte Corona-Virus der Europameisterin und Olympiasiegerin im Weg.

Im Rahmen der gemeinsamen Bewerbung um die Austragung der Frauen WM 2027 findet ein Miniturnier "Three Nations, One Goal" mit Deutschland, Belgien und den Niederlanden statt. Die Ex-Freiburgerin Melanie Leupolz fehlt ebenso wie Torhüterin Ann-Katrin Berger und Verteidigerin Leonie Maier (beide ehemals VfL Sindelfingen). Alle drei spielen und leben in England.

Deutschland ist Tabu!

Melanie Leupolz ist enttäuscht. Darf sie auch sein. Denn während sie in ihrer Corona-Blase in London sitzt, trifft sich die Nationalmannschaft in Deutschland. Für die Spielerinnen aus England ein Tabu. "Wir hätten gerne mal wieder eine andere Umgebung gesehen, denn wir konnten ja auch Weihnachten schon nicht nach Hause", erzählt die 26-Jährige im exklusiven Interview mit SWR Sport. Aber die britische Mutation des Corona-Virus ist zu gefährlich, das Risiko zu hoch. Also hakt die 26-Jährige ab, statt zu jammern. "Letzten Endes denke ich mir immer, dass es andere in der Corona-Pandemie viel schwerer trifft".

Seit Saisonbeginn spielt die 70-malige Nationalspielerin bei den Chelsea FC Women. Sportlich noch ein Schritt nach vorn. Wenn man das als Europameisterin (2013), als Olympiasiegerin (2016) und als zweimalige Deutsche Meisterin (mit dem FC Bayern) sagen kann, dann hat man ziemlich viel richtig gemacht. "Das Niveau war von Anfang an sehr hoch, in jedem Training muss man 100 Prozent geben, um mitzuhalten." Leupolz hält nicht nur mit. Sie hat sich durchgesetzt in einem Team internationaler Top-Spielerinnen, "von denen ich mir auch noch einiges abgucken kann", sagt sie fast schon demütig. Wenn es dann zu den sportlichen Zielen des Tabellenführers kommt, funkeln Leupolz Augen angriffslustig: National so viele Titel wie möglich holen und in der Champions-League selbstsicher angreifen.

Klare Worte: "Wir sollten uns nicht in der Opferrolle sehen!"

Das Thema reisende Fußballer, das derzeit in Deutschland sehr intensiv diskutiert wird, könnte auch Melanie Leupolz nochmal einholen. Im Achtelfinale der Champions-League spielt Chelsea gegen Atletico Madrid. Während ihre Familie sich mit Kommentaren zurückhält, ficht Leupolz den eigenen inneren Kampf aus: "Wir bewegen uns ja in einer Bubble, fliegen Charter, haben keinen Kontakt zu anderen Menschen, es wäre also schon durchführbar", sagt die Fußballerin in ihr. Aber da ist auch die klare Sicht einer 26-Jährigen. Die, dass viele Behörden zu viele andere, wichtigere Entscheidungen zu treffen haben. Dass sich dann der Leistungssport hinten anstellen müsse und andere Lösungen gefunden werden müssten, das findet die Ex-Freiburgerin "absolut in Ordnung". Denn - auch das ist ihr wichtig zu betonen: "Wir sollten froh sein, dass wir unseren Beruf weiter ausüben dürfen". Die "Opferrolle" kommt für Leupolz nicht in Frage.

London entdecken muss warten

Eigentlich hatte sich Melanie Leupolz vor ihrem Umzug eine lange Liste gemacht. Darauf Orte wie Straßenmärkte oder Restaurants, die es in London zu entdecken gibt: "Ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber das Leben ist ziemlich lahm gelegt". Darunter hat anfangs auch die Wohnungssuche etwas gelitten. Besichtigungen gab es nur online, die Schattenseiten der britischen Bauweise blieben der jungen Deutschen da verborgen. Dass es jetzt hier und da in den vier Wänden zieht, fällt für die gebürtige Allgäuerin ins Kapitel Erfahrung sammeln: "Man nimmt das ja auch mit, fürs spätere Leben", sagt sie schmunzelnd im warmen Rollkragenpulli.

Gegen Langeweile im Lockdown hilft der Studentin auch ihr Abschlussprojekt der Uni in Deutschland: die Magisterarbeit im Studiengang Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management. Und wenn dann doch mal alles wieder langsam öffnet, dann muss es nicht gleich krachen: "Einfach diese Freiheit, wieder andere Menschen sehen zu können. Man muss sie gar nicht kennen, einfach, dass man unter Menschen ist", sagt Leupolz, wenn sie über das nachdenkt, auf was sie sich freut. Shopping gehört natürlich auch dazu. Aber eigentlich sind es die ganz einfachen Dinge, die ihr schon jetzt die Vorfreude ins Gesicht zeichnen. Dann wäre das Ankommen in London wohl wirklich komplett.