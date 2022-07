Fußballerin Klara Bühl: Musik auf den Ohren und Erfolg am Ball

Bei der WM 2019 beeindruckte Klara Bühl als 18-Jährige durch ihre Coolness. Weil sie sich das bis heute beibehalten hat, ist die Schwarzwälderin eine Hoffnungsträgerin für die Fußball-EM der Frauen in England.

Zwei Tage frei. Zwei Tage noch einmal durchatmen. Zwei Tage noch einmal den Kopf frei kriegen. Vor dem Abflug zur EM sollten die deutschen Frauen noch einmal die Seele baumeln lassen. Gar nicht so einfach, erzählt Klara Bühl im Gespräch mit SWR1 Stadion: "Es ist immer im Kopf drin, weil es ein unfassbares Turnier ist, was uns jetzt in England bevorsteht!".

Heimat im Schwarzwald hilft der Fußballerin

Wir erwischen die 21-Jährige in ihrer Heimat in Münstertal im Schwarzwald. Und die Heimat hilft dann doch. "Man genießt die Zeit zu Hause, auch um neue Energie zu sammeln, um dann richtig durchzustarten", erzählt die U-17 Europameisterin von 2016.

Spielfreude statt Druck - Klara Bühl bleibt entspannt

Vor der EM-Generalprobe gegen die Schweiz gab es von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch einen ziemlich direkten, verbalen Schulterklopfer für Klara Bühl. Während andere dann etwas nervöser als üblich in ein Spiel gehen, war die Schwarzwälderin Antreiberin, Torschützin und Vorlagengeberin: beim 7:0 gegen die Schweiz traf sie dreifach und bereitete ein Tor vor.

Druck ist scheinbar ein Fremdwort: "Ich kann damit gut umgehen", sagt sie total entspannt. "Ich bin eine Spielerin, die einfach auf den Platz geht und Spaß hat, Spielfreude ist mir am wichtigsten", beschreibt Bühl sich selbst. "Vor dem Spiel gegen die Schweiz habe ich mir einfach gesagt, 'nutz‘ die Gelegenheit und zeig deine Qualitäten'!" Und das hat sie. Wie schon damals, bei der WM 2019, als sie als 18-Jährige unbeeindruckt aufspielte. Es ist und bleibt ihre Stärke.

"Wir haben optimale Voraussetzungen, eine gute EM zu spielen!"

Erst 21 Jahre jung und längst kein Rookie mehr

Als 12-Jährige kam Bühl von der SpVgg Untermünstertal in die Freiburger Fußballschule, wurde dort zur Bundesliga- und später zur Nationalspielerin. 2019 wurde sie mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als beste Nachwuchsspielerin in Deutschland ausgezeichnet. 2020 wechselte sie zum FC Bayern. Ist deutsche Meisterin und spielt regelmäßig in der Champions League. Im Nationaltrikot ist sie auch längst kein Rookie mehr: 24 Länderspiele hat Klara Bühl inzwischen absolviert, mit zwölf Toren eine beeindruckende Quote.

Was sind die nächsten Ziele?

Zeit für den nächsten Schritt: "Ich habe mir vorgenommen, mehr Verantwortung zu übernehmen und auch neben dem Platz das Team zusammen zu schweißen." Beim letzten Lehrgang in Herzogenaurach hat sie kurzerhand ein FIFA Play-Station-Turnier organisiert. Zusammenhalt ist ihr wichtig.

Zu Klara Bühls Stärken gehört auch, Abschalten zu können. In den EM-Koffer packt sie neben den Fußballsachen auch ein Buch, "um sich mal aus der Fußball-Welt einen kleinen Moment rauszuziehen, um auf andere Gedanken zu kommen."

Mehr zur Fußball-EM in SWR1 Stadion Das Interview mit Nationalspielerin Klara Bühl und viele weitere Infos zur Fußball-EM der Frauen gibt es am Samstag, 2. Juli, in SWR1 Stadion von 14-18 Uhr.

Frauen-Nationalmannschaft "kann Europameister werden"

Ihren eigenen Flow holt sich die Schwarzwälderin auch mit Musik. Zum Beispiel mit "Good Life" von OneRepublic. Im Bus auf dem Weg zum ersten EM-Spiel gegen Dänemark (8.7., 21 Uhr) kann sie sich eher ruhigere Klänge als gute Einstimmung vorstellen. Rein in ein Turnier, von dessen Ausgang, dem Finale am 31. Juli sie noch nicht geträumt hat. Aber das kann ja noch kommen. Ganz real, und das ist ja viel wichtiger, ist der positive Geist der Klara Bühl: "Wenn wir alle sportlich an unserem Höhepunkt sind in diesen drei, vier Wochen, dann bin ich mir sicher, dass wir Europameister werden können."