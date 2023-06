Freiburgs Janina Minge: Erstes Länderspieltor erhöht WM-Chance

Janina Minge vom SC Freiburg hat beim 2:1 Sieg gegen Vietnam im vorletzten WM-Test der deutschen Frauen ihr erstes Länderspieltor erzielt. Es könnte ziemlich wertvoll werden...

Als Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 31. Mai den vorläufigen WM-Kader für Australien und Neuseeland präsentierte, gehörte Janina Minge nicht zur 28-er Liste. Der Name der SC-Toptorschützin war da nur im Anhang zu finden, auf einer Liste mit der Überschrift "auf Abruf". Der ersten Enttäuschung folgte wenige Tage später der Anruf des DFB: Janina Minge wurde wie auch Hoffenheims Melissa Kössler für den ersten WM-Vorbereitungslehrgang (20. Juni bis 28. Juni in Herzogenaurach) inklusive des Länderspiels gegen Vietnam nachnominiert. Der vorläufige Höhepunkt: Ihr erstes Länderspieltor im erst zweiten Länderspiel.

Traumquote: Zweites Länderspiel, erstes Länderspieltor

Als Janina Minge zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, führten die deutschen Frauen gegen Vietnam mit 1:0. Die Hoffenheimerin Paulina Krumbiegel hatte früh per Hacke getroffen. Danach lief nicht viel zusammen. Vietnam entnervte die Deutschen, den DFB-Frauen fiel nicht viel ein, es gab viele Fehlpässe, technische Holperer und vor allem keine Tore. Bis zur 80. Minute, als mit Tabea Sellner (geb. Waßmuth) und Jule Brand zwei Ex-Hoffenheimerinnen mit toller Vorarbeit für Janina Minge auflegten, die in der Mitte per Direktabnahme halb im Liegen, eiskalt traf. Typisch Minge, die mal von sich selbst gesagt hat: "Ich mach mir gar nicht so viele Gedanken. Ich spiele halt Fußball". Der eiskalte Blick beim Torschuss löste sich schnell in ein breites Lächeln auf. Spätestens als die Mitspielerinnen zum Jubel auf die Freiburgerin zustürmten, war es angekommen: Janina Minge ist jetzt auch Torschützin der deutschen Fußball Nationalmannschaft.

"Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl."

Lichtblick im Schattenspiel: Von der Abrufliste zur WM?

Janina Minge hat in Offenbach nicht nur ein Tor erzielt. Sie hat danach erst (zurecht) darüber gejubelt, das Gefühl anschließend mit "unbeschreiblich" beschrieben, aber ging sofort in die allgemeine, (zurecht) ziemlich selbstkritische Spielanalyse über. Warum das erwähnenswert ist? Weil es zeigt, dass die Streifenpolizistin gut zwei Wochen nach ihrem 24. Geburtstag auch reif ist für dieses Team. Ihren eigenen Glücksmoment nicht über die Gesamtleistung stellt. Ein Extra-Lob gab es von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg deswegen nicht. Das vermeidet "MVT" traditionell. Aber eines hat die Bundestrainerin bei aller Verärgerung über den noch nicht WM-tauglichen Auftritt doch gesagt: "Ich finde schon, dass wir auch Spielerinnen gesehen haben, die gezeigt haben, dass sie die nächsten Schritte machen können".

Krumbiegel und Minge: Tor im Spiel, Fuß in der WM-Tür?

Die Worte der Bundestrainerin kann man ruhig mal als "vielsagend" verstehen. Und die beiden Torschützinnen können sich durchaus angesprochen fühlen: Hoffenheims Paulina Krumbiegel, die 1:0 Torschützin, stand eine gute Stunde auf dem Platz und gehörte zu den besseren im deutschen Team. Janina Minge nutzte ihren 45 Minuten Einsatz für Eigenwerbung. Man kann also davon ausgehen, dass sie fernab der Öffentlichkeit in Herzogenaurauch einen kleinen verbalen Schulterklopfer von der Bundestrainerin erhalten hat. Denn auch MVT wird nicht entgangen sein, dass Janina Minge vom SC Freiburg mehr als nur eine Abruf-Kandidatin ist.