Chelsea holt 19-jähriges Talent aus Hoffenheim

Mara Alber ist erst 19 Jahre alt aber schon so weit, dass ein großer Fußball-Club aus England sie auf die Insel lockt.

Nach vier Jahren verlässt Mara Alber den Frauenfußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin wechselt zum englischen Meister FC Chelsea. Alber, die 2022 ihr Bundesliga-Debüt feierte, bestritt insgesamt 33 Bundesliga-Spiele und kam auf sechs Tore.

Bei den Blues unterschrieb Alber einen Vierjahresvertrag. "Ich bin stolz, bei Chelsea unterschrieben zu haben. Es ist ein besonderer Moment für mich, weil es ein so großer Verein ist, und ich freue mich sehr über diese Chance", sagte Alber.

Knöchelbruch warf Alber zurück

Seit der Saison 2023/24 gehörte Alber fest zum Bundesliga-Kader der TSG, nachdem sie zuvor zwei Jahre mit der U20 in der 2. Bundesliga aufgelaufen war. In der laufenden Spielzeit kam sie aufgrund einer Ende September erlittenen Knöchelfraktur nur zu sechs Einsätzen in der Bundesliga. Dennoch holten die Londonerinnen Alber und sehen in ihr eines "der vielversprechendsten Nachwuchstalente Deutschlands".

"Wir haben Mara in den vergangenen Jahren bei uns zur Bundesligaspielerin ausgebildet und sie steht damit einmal mehr für den Weg der TSG Hoffenheim, junge Talente Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Dass sie dadurch auch international auf sich aufmerksam gemacht und nun den Sprung zu einem der absoluten Top-Clubs in Europa geschafft hat, macht uns natürlich sehr stolz", sagt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG 1899 Hoffenheim.