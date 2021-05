per Mail teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat das Südwest-Duell gegen den SC Freiburg in der Frauenfußball-Bundesliga mit 4:2 gewonnen. Durch den Sieg sind die Hoffenheimer so gut wie sicher für die Champions League qualifiziert.

Der Hoffenheimer Torreigen startete bereits in der 12. Spielminute durch den zweiten Saisontreffer von Fabienne Dongus. Mit der 1:0-Führung im Rücken drückten die Kraichgauerinnen weiter auf den nächsten Treffer und belohnten sich bereits sechs Minuten später mit dem 2:0 durch Nicole Billa (19. Minute).

Die Spielerinnen des SC Freiburg zeigten sich aber keineswegs geschockt, sondern kamen ihrerseits immer wieder zu guten Chancen. Nach einem Hoffenheimer Defensiv-Patzer erzielte Ereleta Memeti den Anschlusstreffer zum 1:2 in der 26. Spielminute. Die Freiburgerinnen schienen in der Folge besser in die Partie zu kommen, doch dann trafen Jule Brand (36.) und abermals Nicole Billa nach toller Vorarbeit von Brand innerhalb einer Minute zum 4:1-Pausenstand (37.) .

Freiburg kommt nochmal ran

In der 71. Minute kam der SC Freiburg durch Janina Minge noch einmal heran. Die 21-Jährige traf zum 2:4 aus Sicht der Freiburger. Für mehr reichte es für die Breisgauerinnen aber nicht. Die TSG Hoffenheim verteidigt durch den Sieg den dritten Tabellenplatz vor dem 1. FFC Turbine Potsdam, der mit 2:0 gegen Bremen gewann. Einen Spieltag vor Schluss haben die Hoffenheimerinnen damit drei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenvierten Potsdam, sind wegen des deutlich besseren Torverhältnisses (+24 Treffer) am letzten Spieltag aber nur noch theoretisch einzuholen. Die TSG darf damit für die Champions League planen.

SC Sand verlässt die Abstiegsränge

Einen großen Sieg feierte auch der SC Sand. Im Abstiegskracher gegen den SV Meppen setzten sich die Schwarzwälderinnen durch Treffer von Myrthe Morrees (67.) und Molli Plasmann (86.) durch und verließen damit die Abstiegsränge. Der SC Sand hat damit vor dem letzten Spieltag einen Punkt Vorsprung auf den SV Meppen und kann damit am kommenden Wochenende gegen Bayer Leverkusen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.