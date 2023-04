Zurückgelegen, ausgeglichen, zweimal in Führung gegangen und doch noch den Ausgleich kassiert: In einem rasanten Spiel trennten sich die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt 3:3.

Vier Spieltage vor Saisonschluss bleiben die Hoffenheimerinnen durch das Unentschieden drei Punkte hinter den Frankfurterinnen, die damit ihre hervorragende Ausgangsposition im Kampf um die Champions League gewahrt haben.

Hoffenheim mit Abwehrfehlern und sehenswerten Toren

Einen Fehlpass von Hoffenheims Luana Bühler nutzte Frankfurts Lara Prasnikar bereits in der 5. Minute zur 1:0-Führung für die Eintracht. Das Team von Trainer Stephan Lerch zog aber nach. In der 12. Minute zirkelte Jana Feldkamp einen Freistoß an die Latte: Fabienne Dongus schnappte sich den Abpraller und köpfte unhaltbar zum 1:1 ins Netz. Hoffenheim machte Druck, spielte effizient und drehte das Spiel: Paulina Krumbiegel spielte sich am Strafraum frei, zog einfach mal ab und traf technisch sehenswert zur 2:1-Führung (31.).

Doch erneut führte ein krasser TSG-Abwehrfehler zum Ausgleich durch Nationalspielerin Nicole Anoymi (41.). Nur ein Sieg würde Hoffenheim im Rennen um den Qualifikationsplatz zur Champions League helfen. Als Melissa Kössler auf 3:2 stellte (57.), war Hoffenheim in der Blitztabelle auf einen Punkt an Frankfurt herangerückt. Doch bei der Eintracht zeigte Anyomi in der 73. Minute wieder ihre Klasse, sicherte den Ball mit rechts und passte mit links zu Geraldine Reuteler. Die nahm Tempo auf und zimmerte den Ball aus knapp 18 Metern ins Tor. Hoffenheims Keeperin Martina Tufekovic konnte den Ball nicht parieren. Beim 3:3 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Endspurt um die Champions League

Hoffenheim hatte im Jahr 2023 zuvor noch keinen Punkt abgegeben. Tabellenplatz drei berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse. Beide Teams treffen im Bundesliga-Endspurt allerdings noch auf jeweils einen Hochkaräter. Hoffenheim muss am 12. Mai bei Bayern München ran, Frankfurt empfängt zwei Tage später das Spitzenteam VfL Wolfsburg.