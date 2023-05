Beim 1:1 des SC Freiburg in Duisburg musste Torfrau Lena Nuding verletzt ausgewechselt werden. Ob es sie beim Pokalfinale dabei ist, bleibt abzuwarten.

Freiburg kann nicht mehr gewinnen. Das 1:1 beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg war das achte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Wenn sich die SC-Frauen das Gewinnen für Köln und das Pokalfinale aufheben, wird nachher keinen mehr interessieren, wie das Spiel in Duisburg ausgegangen ist. Lena Nuding aber wird es sicher nicht vergessen. Das Spiel, nach dem sie um ihr zweites Pokalfinale mit Freiburg bangen musste.

Verletzung von Torfrau Lena Nuding überschattet Pokal-Vorfreude

Es war die 37. Minute im Spiel des SC Freiburg beim MSV Duisburg. Der Sport-Club hätte zu diesem Zeitpunkt schon führen können: Keine zwei Minuten waren gespielt, da bediente Kapitänin Hasret Kayıkçı mit einem Traumpass Giovanna Hoffmann. Aber die Stürmerin scheiterte an der starken Duisburger Torhüterin Ena Mahmutovic.

Es stand also 0:0, als Freiburgs Torfrau Nuding den Ball abspielte und sich direkt ans Knie griff. Fünf Minuten später musste sie ausgewechselt werden. Ob die gebürtige Ludwigsburgerin, die über Sindelfingen, Köln und Duisburg 2018 zum SC gekommen war, definitiv für das Pokalfinale ausfällt, muss abgewartet werden. Gegenüber SWR Sport bestätigte der SC, dass Nuding in der Freiburger Uniklinik untersucht werde, eine Diagnose aber noch ausstehe.

Gaby Lambert: Von der Platzhalterin zur Finaltorhüterin?

Mit Gabrielle Lambert stand in Duisburg dann eine Kanadierin zwischen den Pfosten, die erst seit dem 1. Februar in Freiburg ist. Lamberts Bundesliga-Debüt begann für die Beobachterin von hinten vielversprechend: Kurz nach Wiederanpfiff sah sie, wie im anderen Strafraum Judith Steinert per Kopf nur knapp scheiterte, und bejubelte in der 66. Minute das 1:0, Riola Xhemaili traf aus kurzer Distanz.

Viel Zeit die Führung zu genießen hatte auch Lambert nicht. Zwei Minuten später stand die Kanadierin im Fokus: Nach einem Foul von Freiburgs Samatha Steuerwald stand Duisburgs Meret Günster am Elfmeterpunkt, Lambert konnte das 1:1 nicht verhindern.

Dass Lambert überhaupt als Ersatztorhüterin für Freiburg zum Einsatz kam, ist eine andere Geschichte. Die eigentliche Nummer eins des SC Freiburg, Raffaela Borggräfe, bestritt ihr letztes Spiel am 11. Dezember 2022. Ins Jahr 2023 startete der Sportclub dann mit Nuding zwischen den Pfosten, weil Borggräfe erkrankt ausfiel. Ein Einsatz im Pokalfinale käme für sie noch zu früh. Lambert ist in der Bundesliga zwar eine Unbekannte, bringt aber unter anderem aus Montpellier internationale Erfahrung mit.