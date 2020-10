Die eineiigen Zwillinge Dilara und Ilayda Acikgöz stehen nicht nur im Kader der U17-Nationalmannschaft, sondern spielen auch in der höchsten Spielklasse der C-Junioren zusammen mit den Jungs des FSV Waiblingen. Dabei führt Ilayda die Mannschaft sogar als Kapitänin aufs Spielfeld.

Samstag, Regen, der Sportplatz des FSV Waiblingen: Der Trainer heizt seiner C-Jugend ein. Mit Mut und Leidenschaft soll die Mannschaft gegen die Nachwuchskicker der Frankfurter Eintracht auftreten. Mittendrin: Die Mädels Dilara und Ilayda Acikgöz. Beide voll fokussiert und konzentriert.

"Sie verstehen Fußball wie fast kein anderer Junge"

Die 16-Jährigen gelten als große Talente im Frauenfußball und sind für Trainer Sandro Palmeri ein absoluter Mehrwert im Jungs-Team: "Sie sind überragend in der Einstellung zum Fußball und in der Einstellung, das Team zu unterstützen. Sie verstehen Fußball wie fast kein anderer Junge." Ilayda und Dilara seien sogar lauter als ihre männlichen Mitspieler. Als Kapitänin führt Ilayda ihre Mannschaft an, motiviert die Teamkollegen und lenkt das Waiblinger Spiel im Zentrum. Dilara spielt auf der linken Verteidigerposition und wirft sich furchtlos in jeden Zweikampf. Beide dürfen durch eine Sondergenehmigung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 16 Jahren noch in der U15-Mannschaft in der Regionalliga Süd spielen.

Kampfstark und ehrgeizig

"Ich denke, wir füllen unsere Rolle als Führungsspielerinnen gut aus, gerade Ilayda, und das gibt den Jungs auch ein Stück weit Ehrgeiz mit", sagt Dilara. "Sie kämpfen um jeden Ball, das ist denen völlig egal, ob sie auf dem Niveau gegen Jungs spielen, die ziehen da nie zurück. Das ist ein absoluter Mehrwert für das Team und das ist halt überragend", lobt der Trainer.

Leben und Alltag im Sportinternat

Unter der Woche wohnen Dilara und Ilayda im Sportinternat in Stuttgart. Mit 15 Jahren sind sie von ihren Eltern in Schwäbisch Hall weggezogen, um näher am Fußballplatz des FSV Waiblingen zu wohnen. Zusätzlich zum fast täglichen Training, drücken sie die Schulbank der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart. Sie gehen in die 11. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums. Es sei schon zu schaffen, sagt Ilayda, auch wenn es nicht immer leicht fällt: "Manchmal denkt man sich schon nach dem Training, jetzt habe ich nicht so Bock, noch zu lernen, aber man muss dann ja auch bisschen in die Zukunft denken. Und dann wird einem schon klar, dass man dafür auch was tun muss."

"Wir sammeln Erfahrungen fürs Leben"

Viel lieber sind die Schwestern natürlich auf dem Fußballplatz. Und trotz allem Ehrgeiz gehen sie ihre Karriere reflektiert an: "Es gibt ja eigentlich keinen Grund, sich Druck zu machen. Klar würde man gerne gesichtet werden, aber wenn es jetzt noch nicht ist, es kann immer noch werden - und da sollte man sich eigentlich gar keinen Druck machen." Gerade die Selbstständigkeit, die Verantwortung, die sie im Team übernehmen, der Umgang mit Drucksituationen, das sind in ihren Augen auch Erfahrungen fürs Leben, das könne man überall mal gebrauchen, sagt Dilara.

Familie als Glücksbringer

Mutter und Vater der Zwillinge stehen bei jedem Spiel stolz an der Seitenlinie: "Wir unterstützen sie da, aber es liegt auch alles in ihren Händen", sagt Mutter Ilonka Acikgöz. Dass die Zwillinge mit türkischen Wurzeln und muslimischem Glauben etwa kein Fußball mit Jungs spielen dürften, das sei nie ein Thema gewesen, sagt sie. "Wir wünschen ihnen, dass sie ihr Ziel erreichen. Das sie schaffen, was sie vorhaben." Mutter und Vater seien am Spielfeldrand wie kleine Glücksbringer, beschreibt Ilayda den besonderen Support. "Die sind überall dabei. Egal, ob sie in Spanien oder Dänemark sind, da kommen sie dann schon immer, da freuen wir uns auch immer richtig. Ich glaube, wenn sie mal fehlen würden, dann würde auch irgendwas auf dem Fußballplatz fehlen."

Knappe Niederlage nach starkem Spiel

In Waiblingen regnet es immer noch, die weißen Trikots sind mittlerweile dreckig, der Rasenplatz ist tief durchgepflügt. In der Nachspielzeit schoss die Eintracht den Siegtreffer zum 2:1. Trotz starkem Spiel herrscht bei den Gatsgebern Enttäuschung, aber gerade in solchen Momenten ist dann auch Ilayda als Kapitänin gefragt: "Klar ist man stolz. Wenn man so viel arbeitet ist ja auch klar, dass man mithalten kann, und deshalb spiele ich ja auch hier und versuche den Jungs auch zu zeigen, dass ich genauso gut spielen kann wie sie", sagt Ilayda.

Ziel: Topklubs und A-Nationalmannschaft

Die beiden Toptalente werden von den Jungs anerkannt und sie haben große Ziele: "Mein Ziel ist schon, dass ich irgendwann schon auch mal höherklassig spielen werde. Auch, dass ich versuchen will, bis nach ganz oben in die A-Nationalmannschaft zu kommen und natürlich in einem Top-Klub zu spielen", sagt Ilayda und Dilara ergänzt: "Hoffentlich auch mal im Ausland spielen." Wenn sie das alles schaffen, sind die Jungs des FSV Waiblingen bestimmt noch ein bisschen stolzer auf ihre eineiigen Mitspielerinnen in der C-Jugend.