Freiburgs Kapitänin: Kämpferin Kayikçi

Für Hasret Kayikçi ist Profifußballerin sein mehr als ein Beruf. Dafür hat die Kapitänin des SC Freiburg in ihrer Karriere schon zu viel erlebt – schwere Verletzungen, Rückschläge und noch immer der Kampf um Gleichberechtigung.

Hasret Kayikçi schlägt die Hände vor ihr Gesicht und legt dann die Stirn in Falten. Die Augen weit aufgerissen, die Gesten groß und Kayikçi hoch emotional. Wer die Kapitänin des SC Freiburg aus den Übertragungen der Fußballspiele kennt, hat oft ein festes Bild der 30-Jährigen. Sie geht vorweg, wirkt selbst dann laut, wenn der Ton des Fernsehers ausgeschaltet ist, eine Führungsspielerin eben.

Wer Kayikçi aber abseits des Platzes trifft, erlebt sie ganz anders. Sie ist ruhig, fast schon zurückhaltend. Ihre Antworten wählt sie mit Bedacht, weniger emotional sind sie deshalb nicht. "Ich spiele seit 14 Jahren in der Bundesliga – dass man da vorangeht und auch Verantwortung übernimmt, ist klar", sagt Kayikçi im Gespräch mit SWR Sport. Zehn dieser 14 Jahre ist sie nun schon im Breisgau – 2011 kam Kayikçi aus Duisburg zum ambitionierten Aufsteiger nach Freiburg.

Kayikçi ist Erwachsen geworden

Das Team ist gewachsen, die Stürmerin auch. "Ich bin hier erwachsen geworden, von einem jungen Mädchen zu einer Frau", erzählt Kayikçi. Geprägt hat sie auch ihre Leidensgeschichte – der erste Kreuzbandriss bei der U19-EM 2011, mehr als ein Jahr lang dauerte es, bis sie wieder auf dem Platz stehen konnte, dann riss das Kreuzband erneut. Die nächste Operation, Kayikçi kämpft – und erlebt einen weiteren Rückschlag: Verletzung am Innen-Meniskus.

"Ich habe fast drei Jahre am Stück nicht gespielt", sagt sie. Die Spiele verfolgte sie von der Tribüne, den Platz sah sie nur aus der Ferne. "Das war mental super schwierig. Und dann ist mir der Verein entgegengekommen und hat meinen Vertrag sogar noch verlängert." Für Kayikçi keine Selbstverständlichkeit. "Vor allem nicht in dem Business", sagt sie nachdenklich.

"Freiburg hat mir viel gegeben"

Der Rückhalt des Vereins in den Momenten als es für sie besonders schwer war, bedeutet der Kapitänin viel. "Das hat meine Denkweise verändert und mich als Mensch weitergebracht", erzählt sie. Den SC zu verlassen, war deshalb nie eine Option. "Freiburg hat mir sehr viel gegeben." Viel davon versucht sie zurückzugeben – an den Club, dessen Team sie in den vergangenen Jahren geprägt hat, als Führungsspielerin, Torschützin, Unterschiedsspielerin. Und als starke, wenn auch kleine Schulter (Kayikçi misst 1,63 Meter) für alle jene, die verletzt sind.

Kayikçi begleitet ihre Mitspielerinnen, hört zu. "Oft hilft auch einfach, ein bisschen Verständnis zu haben." Denn gemeinsam wollen sie in Freiburg noch etwas erreichen. "Es geht sehr viel. Wir haben eine junge Mannschaft mit viel Potenzial und talentierten Spielerinnen", meint die Kapitänin. Der nächste Schritt ist der Umzug ins Dreisamstadion. Dann verbessern sich nicht nur die Trainingsbedingungen. "Da wird alles einfacher", so Kayikçi. "Ich zähle echt die Tage. Der Verein und wir alle haben viel dafür getan, dass wir endlich ins Dreisamstadion kommen."

Einfach nur ein ebener Platz

Noch aber ist das Männer-Team nicht raus. Erst wenn sie ihre Spinde geräumt und ins Europapark-Stadion umgezogen sind, können Kayikçi und Co ihr neues sportliches Zuhause beziehen. Denn aktuell spielen die Männer zwar in der neuen Arena. Fürs Training nutzen sie aber noch die alten Plätze rund um das Dreisamstadion. Der nächste, aber nicht der letzte Schritt. Denn die Bedingungen für die Fußballerinnen müssen sich ändern - nicht nur in Freiburg. Davon ist Kayikçi überzeugt.

"Es geht nicht darum, dass wir einen mega hohen Anspruch haben. Die meisten Vereine wollen einen ebenen Rasen, einen Kraftraum und eine Kabine. Für den Frauenfußball wäre das schon ein Schritt nach vorne." Und warmes Wasser, wenn es nach dem Spiel unter die Dusche geht. Auch das ist nicht bei allen Bundesliga-Vereinen selbstverständlich.

Long way to go

Kayikçi etwa hat als sie 2011 nach Freiburg kam nicht nur Fußball gespielt, sie hatte auch eine 40-Stunden-Woche, ist arbeiten gegangen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zwar hat sich das inzwischen geändert, die Liga aber müsse sich weiter professionalisieren. "Es geht nicht darum, dass wir zehn Millionen Euro verdienen wollen, sondern dass Fußballerinnen davon leben können und nicht noch 40 Stunden die Woche arbeiten gehen oder in einer 5er-WG wohnen müssen", sagt die Freiburger Kapitänin.

Die Belastung und die schwierigen Trainingsbedingungen, wirken sich auch auf die Gesundheit der Spielerinnen aus. Denn aktuell trainieren die Frauen des SC Freiburg im Schönbergstadion des Kreisligisten Blau-Weiß Wiehre - mit allem, was dazugehört oder eben fehlt. "Wenn man die Verletzungshistorie sieht, kann man natürlich immer sagen, Frauen sind verletzungsanfälliger. Aber wenn man die Bedingungen sieht, kann man es auch darauf zurückführen." Auch deshalb sehen die Fans an den heimischen Bildschirmen oft eine andere Hasret Kayikçi.

Nichts anderes als Fußball

Sie kann und will kein jähes Karriereende riskieren, kämpft auf dem Platz auch darum, sich nicht zu verletzen oder Fouls einzustecken, die vermeintlich vermeidbar gewesen wären. Denn schon als Kind hatte Kayikçi nur eines im Sinn: "Ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Fußball zu spielen." Und wenn es nach der Freiburger Kapitänin geht, soll das auch so bleiben.