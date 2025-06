Freiburgerin Cora Zicai fährt zur EM

Am Donnerstag hat Bundestrainer Christian Wück seinen Kader für die Fußball-EM im Juli in der Schweiz vorgestellt. Mit dabei ist auch die gebürtige Freiburgerin Cora Zicai.

Sie ist eine von sieben Turnierneulingen und ohnehin noch eine der ganz jungen Nationalspielerinnen. Erst im November, pünktlich zu ihrem 20. Geburtstag, feierte Cora Zicai ihr Nationalmannschaftsdebüt. Und das mit einem dicken Ausrufezeichen. Die Offensivspielerin kam nach der Halbzeitpause in die Partie gegen die Schweiz und steuerte bei ihrer Premiere im DFB-Dress nicht nur eine Torvorlage sondern auch ihr erste Länderspieltor bei. "Ich war in der Halbzeit sehr nervös, weil der Bundestrainer meinte: 'Ihr kommt jetzt rein'", erinnert sich Zicai zurück. "Da war ich sehr nervös und wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Aber in dem Moment dachte ich mir 'einfach Spaß haben', weil man lebt so ein bisschen seinen Traum."

Shootingstar Cora Zicai – Von Freiburg in die große Welt: „Keine Angst, aber Respekt“ | SWR Sport

Erste Schritte bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg

Der Traum begann schon früh. Bereits mit fünf Jahren startete Cora Zicai mit dem Fußball, dank des großen Bruders. "Er war so der Grund, warum ich angefangen habe mit Fußball. Er war schon angemeldet und ich war immer mit dabei. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt: 'Warum nicht?'", so Zicai. Glücklicherweise lag der Fußballplatz der Sportfreunde Eintracht Freiburg nur wenige Meter von der Wohnung ihrer Eltern entfernt. "Wir sind direkt nach der Schule hierhergekommen, haben ein bisschen Mini-WM gezockt," erzählt die 20-Jährige. "Ich war den ganzen Tag hier und habe meine gesamte Kindheit auf dem Platz verbracht". Ihr Jugendverein, die Sportfreunde Eintracht Freiburg, sind eine kleine Fußballkaderschmiede. Nicht nur Cora Zicai machte dort die ersten Schritte auf dem Rasen. Auch Spieler wie Noah Atubolu, Max Rosenfelder oder Noah Darvich lernten dort das Fußballspielen.

Bundesligadebüt mit 16 Jahren

Von der Eintracht ging es für die gebürtige Freiburgerin bereits in der Jugend zum Sport-Club. "Für mich kam nichts anderes in Frage", sagt sie. "Ich bin hier aufgewachsen. Seit ich klein war, wollte ich Profispielerin in der Bundesliga werden. Und natürlich Freiburg. Was denn sonst?". Im Jahr 2021 war es dann so weit. Mit gerade mal 16 Jahren, gab Zicai ihr Bundesligadebüt. Im Freiburger Möslestadion gegen die Bayern. "Wir lagen zu dem Zeitpunkt schon 0:4 hinten", erzählt Zicai lachend, "aber an dem Tag war alles vergessen. Da dachte ich, das ist der beste Tag meines Lebens. Aber ich weiß auch noch, dass ich dachte: 'Ich will jetzt öfter eingewechselt werden. Jetzt will ich das schaffen'." Und sie hat es geschafft. Nur eine Woche später erzielte sie in Duisburg ihr erstes Tor und schrieb sich damit in die Geschichtsbücher - als jüngste Freiburger Bundesligatorschützin. Damit löste sie den Rekord von keiner geringeren als Giulia Gwinn ab. Die ist mittlerweile ihre Kapitänin in der Nationalmannschaft.

Rising Star Cora Zicai

Seit der U15 durchläuft Zicai die deutschen Nationalmannschaften und auch in Freiburg wurde sie zur Stammspielerin. In der vergangenen Saison war sie Topscorerin und Toptorschützin bei den Breisgauerinnen. Ein Talent, das nicht unentdeckt blieb. Der VfL Wolfsburg, deutscher Rekordmeister, zeigte Interesse und verpflichtete die junge Nationalspielerin für die kommende Saison. "Der Wechsel nach Wolfsburg ist was besonderes", so Zicai. "Ich verfolge hohe sportliche Ziele und hoffe, dass mir die neue Herausforderung weiterhelfen kann."

Es ist ein neuer Karriereschritt. Zum ersten Mal raus aus Freiburg - rein ins Unbekannte. "Ich habe auf jeden Fall Respekt davor. In Freiburg ist alles sehr klein und bodenständig. Aber ich bin bereit was Neues zu erleben", sagt sie. Das gesteigerte Interesse an ihrer Person nimmt sie ganz gelassen. "Ich bin kein Fan davon, dass man einzelne Spieler in den Himmel lobt und den Star der Zukunft hoch hyped," erzählt Zicai. "Deswegen versuche ich bei mir zu bleiben und es nicht so an mich ranzulassen." Kein schlechter Ansatz, denn rund um die Europameisterschaft könnte der Trubel um sie vielleicht nochmal ein wenig größer werden.