Die ersten Monate des Jahres 2023 hätten für die beiden baden-württembergischen Vereine in der Frauenfußball-Bundesliga kaum unterschiedlicher laufen können.

Während die TSG Hoffenheim sechs Siege aus sechs Bundesligaspielen holte, verloren die Freiburgerinnen hingegen sechs von sieben Partien. Nach der Länderspielpause warten wichtige Aufgaben auf die beiden Teams.

TSG Hoffenheim: Enttäuschender Start unter Gabor Gallai

Die TSG Hoffenheim ist mit hohen Ambitionen in die laufende Saison gestartet. Die Kraichgauerinnen wollten die Großen ärgern und einen Platz unter den ersten drei erreichen. Der Auftakt misslang jedoch. In den ersten zehn Spielen holte die TSG lediglich 17 Punkte. Zur Winterpause lag Hoffenheim auf Platz fünf und hatte bereits sechs Punkte Rückstand auf Rang drei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Das Saisonziel war in Gefahr, Trainer Gabor Gallai wurde kurz vor Weihnachten entlassen.

Gabor Gallai trainierte die TSG-Frauen die ersten zehn Spieltage der Saison 2022/2023. Sein Punkteschnitt: 1,7. Das Trainerteam Nadine Rolser und Rico Weber übernahm die interimsmäßige Betreuung des Teams. Ihre Bilanz in der Bundesliga: Vier Spiele, vier Siege. Stephan Lerch trainiert seit dem 13. März die Frauen der TSG Hoffenheim. Unter ihm gelang der Mannschaft zwei Siege aus zwei Spielen.

Mit Stephan Lerch wurde ein Nachfolger aus den eigenen Reihen zwar recht schnell gefunden, jedoch gab es einen Haken: Lerch war Trainer der Hoffenheimer U19 und sollte das auch bis zum letzten Spieltag der Junioren-Bundesliga bleiben. Die interimsmäßige Betreuung des Frauenteams übernahmen von Januar bis Mitte März Nadine Rolser (Cheftrainerin) und Rico Weber (Co-Trainer). Unter Rolser und Weber spielte die TSG äußerst erfolgreich, gewann alle vier Bundesligaspiele – unter anderem mit 2:1 beim bis dahin ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Einziger Wehrmutstropfen: Die 0:2-Niederlage im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München.

Erfolgstrainer Stephan Lerch will mit Hoffenheim in die Champions-League

Am 13. März übernahm wie geplant Stephan Lerch das Team. Der frühere Wolfsburger Meistertrainer führte die Siegesserie fort und steht mit der TSG mittlerweile auf Platz drei, punktgleich mit der viertplatzierten Eintracht aus Frankfurt. In Frankfurt hätte es vor der Länderspielpause ein richtungsweisendes Spiel um den so begehrten dritten Platz geben sollen. Dieses wurde aber witterungsbedingt abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Ganz anders verlief die Saison des SC Freiburg. Die Breisgauerinnen sind sehr ordentlich in die Spielzeit gestartet und standen zum Weihnachtsfest auf einem hervorragenden vierten Platz. Mit 19 Punkte aus zehn Spielen bestand sogar noch Kontakt zu Platz drei und damit zur Qualifikation für die Champions-League.

Die SC-Frauen sind gut in die Saison gestartet. In den zehn Spielen vor der Winterpause holten sie 19 Punkte. In diesem Kalenderjahr läuft es hingegen überhaupt nicht. Der Bundesliga-Punkteschnitt 2023: 0,43

Nach dem Jahreswechsel jedoch ein komplett anderes Bild. Abgesehen vom 3:1-Sieg über Aufsteiger Meppen verlor der SC all seine Spiele in der Bundesliga. Zuletzt unterlagen die Freiburgerinnen sogar zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Potsdam mit 0:1. Das Hinspiel in Potsdam gewann der SC Ende Oktober noch mit 5:0. Diese Duelle stehen sinnbildlich für den Formunterschied des SC in Hin- und Rückrunde. Mit 22 Punkten nach 17 Spielen steht Freiburg auf Platz sechs und befindet sich punktemäßig im Niemandsland der Tabelle.

SC Freiburg trifft im DFB-Pokal auf RB Leipzig

Das wichtigste Spiel in der verbleibenden Saison ist für die SC-Frauen vermutlich das nächste: Das DFB-Pokalhalbfinale bei RB Leipzig (16.04.). Obwohl die Sachsen nur in der zweiten Liga spielen, wird dieses Spiel für Freiburg keine einfache Aufgabe. Die RB-Frauen dominieren das Unterhaus, stehen sieben Spieltage vor Schluss so gut wie sicher als Aufsteiger fest. Im DFB-Pokal scheiterten außerdem bereits die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SGS Essen in Leipzig. Sollte den Freiburgerinnen ein Erfolg in Leipzig gelingen, wäre es für die SC-Frauen der zweite Einzug in ein DFB-Pokalfinale nach 2019. Und solch ein Erfolg könnte doch eine Initialzündung für die verbleibenden fünf Bundesligaspiele sein.