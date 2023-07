Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den endgültigen Kader für die Fußball-WM bekanntgegeben. Janina Minge (SC Freiburg) ist als einzige Spielerin von einem Südwest-Verein dabei.

Aufatmen und große Freude bei Freiburgs Janina Minge. Sie wurde als 24. und damit als Ersatzspielerin nominiert und reist mit der deutschen Nationalmannschaft am 11. Juli nach Australien, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele austragen wird. Nach der bitteren 2:3-Pleite im Testspiel gegen Sambia gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag ihren finalen 23er-Kader für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) bekannt.

Aus dem 29-köpfigen erweiterten Kader wurden Paulina Krumbiegel, Sarai Linder (beide TSG Hoffenheim), Tabea Sellner (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (MSV Duisburg) gestrichen. Auf Carolin Simon (FC Bayern München) muss Martina Voss-Tecklenburg aufgrund eines beim Länderspiel gegen Sambia erlittenen Kreuzbandrisses verzichten.

Nach ihrem Debüt im DFB-Trikot im Februar 2023 erzielte Mittelfeldspielerin Janina Minge in ihrem zweiten Länderspiel gleich ihr erstes Tor: Gegen Vietnam traf die 24-jährige Lindauerin im Juni zum zwischenzeitlichen 2:0 und erhöhte dadurch ihre Chancen auf eine WM-Teilnahme.

Der WM-Kader der Frauen-Nationalmannschaft Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintr. Frankfurt) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintr. Frankfurt), Chantal Hagel (VfL Wolfsburg), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintr. Frankfurt), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg) Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintr. Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Laura Freigang (Eintr. Frankfurt), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (FC Chelsea), Sydney Lohmann (Bayern München), Lina Magull (Bayern München), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern München)

Ersatz: Janina Minge (SC Freiburg)

Paulina Krumbiegel verpasst WM

Für Hoffenheims Spielerin Paulina Krumbiegel wird der WM-Traum hingegen nicht Realität. Die Außenbahnspielerin wurde nicht für den 23er-WM-Kader nominiert und war aufgrund von leichten muskulären Problemen bereits vorzeitig aus dem Trainingslager in Herzogenaurach abgereist. Beim 2:1-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Weltmeister USA war Krumbiegel noch der Siegtreffer gelungen.

Das erste WM-Gruppenspiel absolviert das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli (ab 10.30 Uhr, live im ZDF) gegen Marokko, am 30. Juli (ab 11.30 Uhr, live in der ARD) folgt die Partie gegen Kolumbien sowie zum Gruppenabschluss das Spiel am 3. August (ab 12 Uhr, live im ZDF) gegen Südkorea.