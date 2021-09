Der SC Sand empfängt den Deutschen Meister FC Bayern München. Wie wird das Team dieser Mammut-Aufgabe entgegentreten? SWR Sport überträgt das Spiel am Samstag, ab 13 Uhr, im Livestream.

Der SC Sand will den ersten Sieg - in der noch jungen Bundesliga-Saison und gegen den FC Bayern München überhaupt. Denn in der Historie konnte der SC gegen die Münchnerinnen noch kein Spiel für sich entscheiden. Aus 14 Spielen gewann der FC Bayern zwölf, zwei Aufeinandertreffen gingen Unentschieden aus. Am kommenden Samstag (ab 13 Uhr im SWR Sport-Livestream) hat das Team von Trainer Matthias Frieböse die nächste Gelegenheit für den ersten Erfolg.

Sand mit schwierigem Start

Während der FC Bayern mit einer starken Ausgangsposition (8:0 Sieg gegen Werder Bremen) in das Duell geht, musste der SC Sand gleich zum Auftakt die erste Niederlage hinnehmen (1:2 bei Eintracht Frankfurt). Und es war Sand-Keeperin Jasmin Pal zu verdanken, dass die Niederlage nicht deutlicher ausfiel. Nun kommt also der Titelverteidiger nach Willstätt (Ortenaukreis), der in der vergangenen Saison 61 von 66 möglichen Punkten geholt hat. Eine Mammut-Aufgabe für den SC Sand.