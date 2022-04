Hoffenheim kämpft gegen Potsdam um Champions-League-Teilnahme

per Mail teilen

Im Saisonendspurt der Frauen-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim am Samstag (14 Uhr) den 1. FFC Turbine Potsdam. Im direkten Verfolgerduell geht es für beide Teams um die Champions-League-Qualifikation. Der SWR überträgt live.

Aktuell trennen die beiden Teams gerade einmal drei Punkte. Diesen Rückstand wollen die Hoffenheimerinnen am Samstag wettmachen und mit einem Sieg mit den Potsdamerinnen in der Tabelle gleichziehen. Denn wer am Ende der Saison den begehrten dritten Platz ergattert, qualifiziert sich neben Wolfsburg und Bayern München für die Champions League.

Hoffenheim trifft auf formstarke Potsdamerinnen nach Finaleinzug

Und die ist das erklärte Ziel in Hoffenheim. "Wir haben es noch selbst in der Hand. Wichtig ist, dass wir aus den drei verbleibenden Spielen das Maximum herausholen", sagt TSG-Coach Gabor Gallai vor der Partie gegen Potsdam. Der 42-Jährige weiß aber auch, dass es gegen die formstarken Potsdamerinnen kein Selbstläufer wird. Denn die sind seit sieben Spielen ungeschlagen und seit fünf Spielen ohne Gegentor. Zusätzlich Selbstvertrauen dürften die Brandenburgerinnen durch ihren Finaleinzug im DFB-Pokal gesammelt haben. Am Montag setzte sich die Mannschaft von Sofian Chahed im Halbfinale mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die Ligakonkurrentinnen aus Leverkusen durch.

Hoffenheim zuletzt heimstark gegen Potsdam

Trotzdem brauchen sich die Hoffenheimerinnen nicht zu verstecken. Denn die Heimbilanz spricht für sie. Im eigenen Stadion feierte die TSG in den vergangenen drei Partien gegen Potsdam drei Siege. Diese Serie will Gallai nun ausbauen. "Gerade weil wir vor heimischer Kulisse spielen, erwarte ich von der Mannschaft, dass wir dominant auftreten und dem Gegner direkt zeigen, dass wir die drei Punkte in Hoffenheim behalten wollen."

Hier könnt ihr euch austauschen Wer sich während der Partie zwischen Hoffenheim und Potsdam mit anderen Fans austauschen will: SWR Sport zeigt das Spiel auch als Livestream bei YouTube.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften in einer wilden Partie 3:3. Nachdem die Kraichgauerinnen nach zwei individuellen Fehlern früh mit 0:2 hinten lagen, mobilisierte die TSG in der zweiten Halbzeit noch einmal alle Kräfte und schaffte trotz zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand noch das Remis. Für die TSG trafen Tine De Caigny, Luana Bühler und Judith Steinert. Steinert wird im Rückspiel verletzungsbedingt fehlen. Genauso wie Paulina Krumbiegel, die sich weiter im Aufbautraining befindet.