Für Hoffenheim geht es um die Champions-League-Qualifikation, für den SC Freiburg um einen positiven Saisonabschluss im Tabellenmittelfeld. Wir zeigen das Duell im exklusiven Livestream.

Am vorletzten Spieltag in der Frauen-Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Teams aus Hoffenheim und Freiburg. In der Hinrunde konnte Hoffenheim das Duell klar mit 5:1 (3:0) für sich entscheiden, am Sonntag (ab 13:30 Uhr hier im Livestream) will der SC Freiburg die Partie ausgeglichener gestalten.

Die TSG Hoffenheim ist aktuell Tabellendritter und hat drei Punkte Vorsprung auf den Vierten Turbine Potsdam. Zudem hat das Team aus dem Kraichgau eine deutlich bessere Tordifferenz (+24) gegenüber der Mannschaft aus Brandenburg. Mit einem Sieg im Heimspiel am Sonntag würde Hoffenheim den 3. Platz und damit die Champions-League-Qualifikation sichern.

Die Frauen des SC Freiburg sind Tabellensiebter und könnten sich mit einem erfolgreichen Saison-Endspurt noch mindestens einen Platz in der Tabelle nach oben arbeiten. Der Rückstand auf den Sechsten Eintracht Frankfurt beträgt drei Punkte, auf den Fünften aus Leverkusen sechs. Zuletzt siegten die Breisgauerinnen mit 3:1 (0:0) gegen die SGS Essen, dieser Trend soll in Hoffenheim fortgesetzt werden.