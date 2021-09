SC Sand verliert auch diesmal gegen Bayern München

per Mail teilen

Der SC Sand musste in der Frauen-Bundesliga die zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen. Gegen Titelverteidiger Bayern München verloren die Badenerinnen 0:3.

Die gute Nachricht vorweg: Diesmal war es kein 0:6 und kein 0:8 wie in der Vorsaison. Doch auch diesmal zeigte der FC Bayern München dem SC Sand enge Grenzen auf und demonstrierte erneut, dass die Bayern aktuell auch im Frauenfußball den Ton angeben. Am Ende hieß es 0:3 - und der SC Sand hätte durchaus höher verlieren können.

Sand stand von Anfang an unter Druck. Vor allem die ehemalige Freiburgerin Klara Bühl sorgte immer wieder für Unruhe im Strafraum der Badenerinnen. Sie war es auch, die in der 20. Minute vor Sand-Torhüterin Jasmin Pal am Ball war und auf Linda Dallmann querlegte, die nur noch ins leere Tor einschieben musste. Die Schwedin Hanna Glas machte etwas später das Tor zum 0:2-Halbzeitstand (37.). Summer Green hätte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen können, vergab jedoch von der Strafraumkante.

SC Sand schon früh unter Druck

Nach Wiederanpfiff bot sich dasselbe Bild: Die Bayern drückten, Sand reagierte. Doch trotz vieler Bayern-Chancen fiel nur ein weiteres Tor: Lea Schüller erzielte den Treffer zum 0:3-Endstand.

Daher steht der SC Sand, der in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt zittern musste, bereits nach zwei Spieltagen unter Druck. Kommende Woche trifft die Mannschaft von Trainer Matthias Frieböse auf das Spitzenteam des VfL Wolfsburg.