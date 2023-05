Dreierpack: Memeti lässt Hoffenheim weiter von Champions League träumen

per Mail teilen

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Frauen-Bundesliga gegen den Tabellenletzten aus Potsdam mit 6:1 (3:1) gewonnen. Durch den Sieg hält die TSG weiter den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen. Der SC Freiburg holte nach sechs Niederlagen in Folge einen Punkt gegen Bremen.

Die Hoffenheimerinnen dürfen weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen. Die TSG meisterte die Pflichtaufgabe am 19. Spieltag gegen den Tabellenletzten Potsdam souverän und bejubelte einen 6:1-Erfolg.

Bereits in der 16. Spielminute brachte Melissa Kössler die Kraichgauerinnen in Führung. Für die gebürtige Potsdamerin war es das neunte Saisontor. Rund eine Viertelstunde später legte Nationalspielerin Paulina Krumbiegel für Gia Corley auf, die nach 34 Minuten zum 2:0 traf.

Memeti trifft dreifach beim Hoffenheimer Sieg

Dann ging’s Schlag auf Schlag: Turbine Potsdam verkürzte drei Minuten später durch Alica Grincenco auf 1:2 Doch schon im direkten Gegenzug kam dann wieder die TSG zum Torerfolg: Ereleta Memeti mit dem 3:1. Nach der Halbzeitpause war es dann wieder Memeti, die das Torverhältnis der Kraichgauerinnen mit dem 4:1 aufbesserte. Und damit nicht genug – nach dem 5:1 durch Nicole Billa gelang der gebürtigen Schwäbisch Hallerin Memeti auch noch der 6:1-Enstandtreffer.

Die TSG steht nach dem Sieg drei Punkte hinter Frankfurt und damit hinter der Champions-League-Qualifikation auf dem vierten Tabellenplatz.

Freiburg mit Remis gegen Bremen

Nach zuletzt sechs Bundesliga-Niederlagen in Folge haben die Freiburgerinnen zuhause gegen Werder Bremen 1:1 (0:1) gespielt. Die achtplatzierten Bremerinnen gingen nach 39 Minuten zunächst durch Ricarda Walkling in Führung, Lisa Karl glich für den Sport-Club nach knapp einer Stunde (59.) per Kopf zum 1:1-Endstand aus. Durch das Unentschieden steht der SC weiter auf dem sechsten Tabellenrang.