Ereleta Memeti verlässt die TSG Hoffenheim Richtung Frankfurt

Ereleta Memeti wird die TSG Hoffenheim verlassen. Die 25-jährige Nationalspielerin des Kosovos möchte nun mit Eintracht Frankfurt "an der Spitze der Liga mitspielen".

Mittelfeldspielerin Ereleta Memeti wechselt zur neuen Saison von der TSG Hoffenheim zu Eintracht Frankfurt. Die 25-jährige Nationalspielerin des Kosovos erhält beim hessischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie die Eintracht mitteilte.

Memeti will "an der Spitze der Liga mitspielen"

Für den SC Freiburg und Hoffenheim bestritt die in Schwäbisch Hall geborene Memeti insgesamt 100 Erstliga-Partien (23 Tore). Sie spielte einst für deutsche Nachwuchs-Nationalteams, entschied sich aber 2019, für die kosovarische Auswahl aufzulaufen. Dort ist sie inzwischen Kapitänin. "Mein Ziel ist es, mit der Eintracht in den kommenden Jahren an der Spitze der Liga mitzuspielen und Wolfsburg und Bayern ernsthaft herauszufordern", sagte Memeti.