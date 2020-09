Vor einigen Jahren war die Hierarchie im Fußball klar: Der Mann zeigt was er kann, die Frau guckt zu. Der Frauenfußball hat sich verändert, doch wie stark?

"…Frühling, Sommer, Herbst und Winter." - So sang Wencke Myhre im Jahr 1969 über das Verhältnis von Frauen, Männern und Fußball. Und damit war sie sicher nicht allein. Denn die Hierarchie war klar: Der Mann zeigte auf dem Platz, was er kann, die Frau stand daneben und schaute zu. So war das damals. Fußball ist nichts für Frauen: Viel zu hart und viel zu gefährlich. An Frauen auf dem Fußballplatz war nicht zu denken.

Die Rollen waren klar verteilt - und daran änderte sich lange Zeit auch nichts. Am 30.07.1955 hatte der Deutsche Fußball Bund Frauenfußball verboten. Der Grund: Damals hat die sportliche Betätigung von Frauen fast ausschließlich zur allgemeinen Belustigung beigetragen, es war eine Art Inszenierung. Der sportliche Aspekt rückte vollkommen in den Hintergrund. Genau davor wollte der DFB die Frauen schützen.

Diese Ansicht hat sich in den folgenden 15 Jahren grundlegend geändert: Immer mehr Frauen wollten in dieser Zeit Fußball spielen, forderten Gleichberechtigung und die Aufhebung des Gesetzes. Am 31. Oktober 1970 entschied sich der DFB dann dazu, das Verbot aufzuheben. Das Gesetz wurde damit zwar abgeschafft, doch Frauenfußball war in der Gesellschaft noch lange nicht etabliert.

Kleinerer und leichterer Ball, keine Stollenschuhe

Ein Blick auf das damalige Regelwerk zeigt: Eine verkürzte Spielzeit von zwei mal 30 Minuten, ein kleinerer und leichterer Jugendball, keine Stollenschuhe. Nicht zu vergessen die Erlaubnis, die Hand als Schutz vor Balltreffern einzusetzen. Alle Regeln an den weiblichen Körper angepasst. Gleichberechtigung? Fehlanzeige.

Am Anfang wurden Frauenfußballspiele oft als "Vorspiele" vor Bundesligaspielen der Männer durchgeführt. So auch im April 1970, als Frauen aus Augsburg und Landau das Vorspiel der Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln bestritten. Vor 20.000 Zuschauern, die auf dieses Spektakel sicher gerne mal einen Blick werfen wollten. Weniger aus sportlichem Interesse, als aus Gründen der Belustigung.

Noch heute sind die Unterschiede zur Männer-Bundesliga groß

Kommentare wie: "Ich nehme an, wer die dicksten Beine hat, der gewinnt" oder "Bedeutend lieber gehe ich dann immer noch zu richtigem Fußball" waren hier keine Seltenheit. In den folgenden Jahren musste der Frauenfußball vor allem weiter um seine gesellschaftliche Akzeptanz kämpfen – bis heute. Fußball gilt nach wie vor als "Männersport". Es herrscht noch längst keine Gleichberechtigung zwischen Männer- und Frauenfußball. Immerhin dürfen Frauen mittlerweile auch 90 Minuten spielen - mit gleichschweren Bällen und Stollenschuhen.

Trotzdem sind die Unterschiede sehr groß: Selbst die Frauen-Bundesliga als höchste Spielklasse verzeichnet im Durchschnitt nicht mal 1000 Zuschauer. Leere Stadien sind hier keine Ausnahme.