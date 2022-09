Die Vize-Europameisterinnen aus Baden-Württemberg

Tabea Waßmuth wurde in Hessen geboren, aber hat das Kicken in Baden-Württemberg gelernt. Vom Karlsruher SV kam sie über den Nachwuchs der TSG Hoffenheim zur ersten Mannschaft in die Bundesliga. Anschließen tat sie es Brand und Lattwein nach und ging zum VfL Wolfsburg

