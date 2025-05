Hoffenheimer Fußballerinnen hoffen in Frankfurt nur kurz

per Mail teilen

Im Saisonendspurt verlieren die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim durch eine Niederlage bei Eintracht Frankfurt den Kontakt zur Bundesliga-Spitzengruppe.

Das Team von TSG-Cheftrainer Theodoros Dedes kassierte beim 1:3 (0:0) am Sonntag (04.05.2025) die zweite Niederlage in Serie. Der Rückstand zum Tabellenvierten Bayer Leverkusen, der einen Tag zuvor mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen hatte, vergrößerte sich auf zehn Punkte.

In Frankfurt fielen alle vier Treffer der Partie erst in der zweiten Halbzeit - und dort innerhalb von gerade einmal 20 Minuten. Nicole Anyomi hatte die SGE mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung gebracht (54., 57.).

Selina Cerci trifft für die TSG Hoffenheim

Als kurz darauf Frankfurts Lisanne Gräwe aufgrund einer Gelb-Roten Karte vom Platz flog (63.) und Selina Cerci aus Sicht der Hoffenheimerinnen auf 1:2 verkürzte (71.), keimte bei der TSG Hoffnung auf - allerdings nur kurz. Gerade einmal drei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Tanja Pawollek in ihrem letzten Heimspiel für Frankfurt den alten Abstand wieder her (74.).

Während die Eintracht durch den Sieg die Qualifikation für die Champions-League-Playoffs klarmachte, wird es für die Kraichgauerinnen nun darum gehen, am bevorstehenden letzten Spieltag möglicherweise noch auf den fünften Tabellenplatz zu klettern. Dafür ist am Sonntag (11.05.2025, 14 Uhr) ein Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena nötig - bei einer gleichzeitigen Niederlage des SC Freiburg gegen Werder Bremen.