TSG Hoffenheim verliert nach Führung gegen Eintracht Frankfurt

Am 9. Spieltag der Frauen-Bundesliga ging die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt früh in Führung, verlor am Ende aber 1:3 (1:1).

Das Ziel, das TSG-Trainer Stephan Lerchhaften vor dem Spiel in Frankfurt ausgegeben hatte, "etwas mitzunehmen", verfehlte sein Team. Bei den eigentlich auswärtsstarken Hoffenheimerinnen stand Martina Tufeković nach einer verletzungsbedingten Pause wieder zwischen den Pfosten. Außerdem begann Julia Hickelsberger für Mara Alber in der Offensive. Julia Hickelsberger bewies bereits in der 4. Minute, dass sich ihre Startelf-Nominierung gelohnt hatte: Eiskalt verwandelte sie nach einem Zuspiel von Jill Janssens zur Führung für die TSG.

Eintracht Frankfurt dreht das Spiel

Kurz vor der Halbzeitpause trafen die Frankfurterinnen zunächst nur die Latte. Die zweite Chance verwandelte dann aber Lara Prašnikar in der 41. Minute zum Ausgleich. So ging es mit einem 1:1 in die Pause. Eintracht Frankfurt dominierte die ersten Minuten der 2. Halbzeit und belohnte sich prompt. Barbara Dunst spielte auf Nicole Anyomi, die in die rechte Torecke einschob. In der Folge tat sich die TSG in der Offensive schwer. Frankfurt erhöhte in der Nachspielzeit durch Shekiera Martinez zum 3:1-Endstand.

Am kommenden Spieltag treten die Frankfurterinnen beim SC Freiburg an. Die TSG Hoffenheim empfängt Leipzig.