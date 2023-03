FC Bayern siegt in Hoffenheim und steht im Pokal-Halbfinale

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim musste sich im Viertelfinale des DFB-Pokals dem FC Bayern München geschlagen geben. Eine Ex-Hoffenheimerin brachte den FC Bayern auf die Siegerstraße.

Mit der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München trafen am Dienstagabend (28. Februar) der Tabellenvierte und der Tabellenzweite der Frauen-Bundesliga im DFB-Pokal aufeinander. Der FC Bayern kontrollierte die Begegnung über die gesamten 90 Minuten und gewann am Ende verdient mit 2:0 (0:0).

Lina Magull hat die erste gute Chance der Partie

Gefährliche Chancen gab es in der Anfangsphase im Dietmar-Hopp-Stadion keine, weil Hoffenheim geschlossen verteidigte und den spielstarken Münchnerinnen kaum Räume zur Entfaltung anbot. Die erste nennenswerte Torchance hatte Lina Magull für das Gäste-Team, als sie nach 25 Minuten einen Dropkick aus halbrechter Position über den Hoffenheimer Kasten setzte.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der FC Bayern den Druck und kam zu zahlreichen guten Abschlussmomenten. Erst verfehlte Linda Dallmann das Tor mit einem Volleyschuss nur knapp (33.), kurz danach klatschte eine Flanke von Carolin Simon an die Latte des TSG-Gehäuses (35.). Zudem wehrte Hoffenheims Torhüterin Martina Tufekovic in der 39. Minute einen guten Flachschuss von Dallmann ab, sodass es torlos in die Pause ging.

Rall bringt Bayern gegen Hoffenheim in Führung

Der FC Bayern dominierte das Spielgeschehen auch nach der Pause, blieb jedoch lange ohne zwingende Torchance. Hoffenheim wagte sich nur selten nach vorne, ein Schuss von Chantal Hagel verfehlte das Münchner Tor deutlich (67.). Und fast im Gegenzug fiel der Führungstreffer für den Tabellenzweiten der Bundesliga: Klara Bühl blieb mit ihrem Schuss an der TSG-Verteidigung hängen, den Abpraller versenkte Maximiliane Rall zum 1:0 für den FC Bayern (68.). Die ehemalige Hoffenheimerin Rall war erst eine Viertelstunde zuvor für die angeschlagene Lina Magull ins Spiel gekommen.

Nach dem Führungstor ergaben sich immer mehr Räume für die Münchnerinnen, die diese auch zu nutzen wussten. In der 77. Minute bediente Lea Schüller Klara Bühl im Strafraum, die mit einem platzierten Rechtsschuss ins linke Eck zum 2:0 für die Gäste traf. Ein Eckball von TSG-Stürmerin Nicole Billa, der gefährlich durch den Fünfmeterraum zischte, sorgte nochmal für etwas Spannung. Am Ende aber brachte der FC Bayern das 2:0 souverän ins Ziel und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.

Freiburg, Wolfsburg und Leipzig ziehen souverän ins Halbfinale ein

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen wird komplettiert durch den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Die Freiburgerinnen setzten sich beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena mit 4:0 durch, Wolfsburg (4:0 beim 1. FC Köln) und Leipzig (6:1 gegen die SGS Essen) siegten ebenfalls souverän.

Die Auslosung der Halbfinalspiele findet am 5. März statt, die Partien werden von Mirko Slomka gezogen. Spieltermine für die Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen sind der 15. und 16. April.