Die Frauen der TSG Hoffenheim besiegten RB Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals und stehen in der Runde der letzten acht Teams.

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig sind die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Tore für die Kraichgauerinnen erzielten Jill Janssens in der 7. Minute, Marta Cazalla in der 58. Minute und Franziska Harsch in der fünften Minute der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs.

Neben der TSG Hoffenheim sind zwei weitere Teams aus dem Südwesten im DFB-Pokal-Achtelfinale im Einsatz. Der 1. FSV Mainz 05 kämpft am Sonntagnachmittag gegen den MSV Duisburg um den Einzug in die nächste Runde, der SC Freiburg trifft im neuen Jahr (22. Januar 2024) auswärts auf Eintracht Frankfurt.