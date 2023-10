Durchbruch in der Nationalmannschaft? Sarai Linder im Kader von Horst Hrubesch

per Mail teilen

Die Fußballnationalmannschaft der Frauen will sich rehabilitieren – und muss das auch im Länderspiel gegen Wales. Mit dabei in Sinsheim: die Sinsheimerin Sarai Linder.

Es gibt selten die Gelegenheit für eine Fußball-Nationalspielerin, ihr Können vor heimischem Publikum und vor der eigenen Familie zu zeigen. Sarai Linder hat heute Abend die Chance. Auch wenn sie wohl nicht in der ersten Elf stehen wird, so rechnet sie sich zumindest einen Einsatz als Reservespielerin aus.

Oma und Opa im Stadion

Denn immerhin sind unter den 18.500 Zuschauern im Stadion auch zwei Menschen, die ihr sehr nahe stehen und wichtig sind. Denn für Sarais Oma und Opa ist der Weg aus Sinsheim ins Sinsheimer Stadion mit Leichtigkeit bewältigbar.

Es gibt sie, die Gnade der späten Geburt. So wie bei Sarai aus Sinsheim. Am Vortag des Spieles gegen Wales feiert sie ihren 24. Geburtstag. Und die Mannschaft feiert mit. Der DFB setzt sie bei der abschließenden Pressekonferenz gar direkt an die Seite von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch. Wo sie sich aufrichtig auf die für den Abend für sie geplanten Gesangseinlagen freut:

Hoffenheimer Eigengewächs

Die Fußballerin Sarai Linder aus Sinsheim ist ein absolutes Hoffenheimer Eigengewächs. Seit 2010 ist sie im Verein, dreizehn Jahre also kickt sie beinahe vor der Haustür von Oma und Opa. Sie ist spät genug geboren, um die unsägliche Polemik gegen den Frauenfußball, die in Deutschland lange vorherrschte, nicht erlebt zu haben. Und sie ist früh genug geboren, um noch Horst Hrubesch zu erleben – der sie und das andere Geburtagskind, Paulina Krumbiegel ebenfalls von der TSG Hoffenheim, zum festen Stamm der zukünftigen Nationalelf zählt.

Und auch wenn die Verteidigerin nicht von Beginn an hinten links auf ihrer angestammten Position in der ersten Elf stehen sollte: Sarai Linder hat einen klaren Plan für dieses wichtige Spiel gegen Wales auf dem Weg nach Olympia in Paris.

Dann werden auch Oma und Opa auf der Tribüne im Sinsheimer Stadion den Weg ins Stadion nicht bereuen. Egal, ob die Enkelin auf der Bank sitzt oder auf dem Platz steht.