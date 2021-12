Champions League: Hoffenheim scheidet trotz 4:1-Sieg gegen Arsenal aus

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben an der Sensation geschnuppert, müssen sich aber trotz eines deutlichen Sieges gegen Arsenal WFC aus der Champions League verabschieden.

Sie hätten einen Sieg mit mindestens fünf Toren Vorsprung gebraucht, dann hätten die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim den Arsenal WFC vom zweiten Platz verdrängt und wären in die Runde der besten Acht eingezogen. Das Heimspiel gegen die Londonerinnen gewannen sie hoch, aber nicht hoch genug. Nach dem 4:1 (1:1) ist die erste Saison der Kraichgauerinnen in der Champions League vorbei.

Frauen-Bundesliga im Livestream Am 12. Spieltag der Frauen-Bundesliga ist die TSG Hoffenheim beim SC Freiburg zu Gast. SWR Sport zeigt das Spiel am 18. Dezember 2021 ab 13 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und auf dem Youtube-Kanal von SWR Sport.

Arsenal gefährlicher, Hoffenheim trifft

Die Gäste aus London kamen besser ins Spiel, hatten mehrere gute Gelegenheiten. In der fünften Minute vergab Bethany Mead nach einem Dribbling die erste gute Chance. Eine Viertelstunde später schoss Vivianne Miedema nach einer Flanke knapp neben das Tor. Arsenals Führung lag in der Luft, dann schlugen aber die Hoffenheimerinnen zu. Jule Brand traf mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:0 (21. Minute), nachdem sie von Gia Corley freigespielt worden war.

Ausgleich vor der Pause

Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Vorteilen für die Gäste. Zehn Minuten vor der Pause hatte Londons Spielmacherin Kim Little die Möglichkeit zum Ausgleich. Ihren Schuss konnte Hoffenheims Torhüterin Martina Tufekovic aber abwehren. Die Londonerinnen erhöhten den Druck und glichen in der 38. Minute aus. Den Abschluss von Mead, die sich immer wieder auf der rechten Seite durchsetzte, parierte Tufekovic nach außen. Laura Wienroither, die den Ball klären wollte, grätschte ihn ins eigene Tor.

Hoffenheim mit drei Toren in fünf Minuten

Es hatte sich nicht angedeutet, aber nach der Pause präsentierten sich die Gäste schläfrig, machten eklatante Fehler, die die TSG ausnutzte. Innerhalb von fünf Minuten erspielten sich die Hoffenheimerinnen eine Drei-Tore-Führung. Chantal Hagel traf erst nach einer flachen Hereingabe von Sarai Lindner zum 2:1 (55.) und dann, zwei Minuten später, nach einem Fehlpass der Londonerinnen mit einem platzierten Schuss ins linke Eck (57.). Gia Corley gelang per Kopf das 4:1 (59.).

Sensation knapp verpasst

Von da an glaubte das Team der TSG an die Sensation. Die Spielerinnen des Arsenal WFC versammelten sich unmittelbar nach dem vierten Gegentor in einem Kreis, versuchten, sich gegenseitig wachzurütteln. Das zeigte Wirkung: In den Schlussminuten standen die Londonerinnen wieder sortierter. Hoffenheim verpasste die große Überraschung, für die sie noch zwei weitere Tore gebraucht hätten.