Die Fußballspielerinnen der Bundesliga-Vereine FC Bayern München und TSG 1899 Hoffenheim haben sich am Mittwochabend in Mietingen mit einem 2:2 Unentschieden getrennt. Tagelang wurde alles für die Partie in Mietingen vorbereitet.

Bei einem Testspiel in Mietingen (Kreis Biberach) haben sich die Fußballspielerinnen des FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim am Mittwochabend 2:2 getrennt. Für Giulia Gwinn aus Friedrichshafen gab es ein Comeback: Sie wurde in der 61. Minute eingewechselt und stand erstmals seit ihrem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz. Das Spiel der beiden Bundesligisten in Mietingen sahen 2.200 Zuschauer.

Autogrammjäger in Schach gehalten

Die Vorbereitungen für das Spiel der zwei Mannschaften aus der Top 6 in der Frauen-Fußball-Bundesliga liefen bereits Tage zuvor auf Hochtouren. Absperrungen wurden errichtet und Verkaufsstände aufgebaut, so Bernd Radnick, stellvertretender Vorstand des SV Mietingen. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn sowie in der Halbzeit musste er zudem das Fußballfeld bewässern. 50 Personen hatten während des Spiels die Aufgabe, Autogrammjäger in Schach zu halten.

Die Initiative, das Spiel in Mietingen auszutragen, sei von der Spielleiterin des FC Bayern, Nicole Rolser, gekommen, die selbst aus dem Ort stammt. Ihre Zwillingsschwester Nadine Rolser ist Co-Trainerin in Hoffenheim, so Radnick.