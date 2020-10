TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg

Einen ausführlichen Bericht über die fußballspielenden eineiigen Zwillinge Dilara und Ilayda Acikgöz sehen Sie in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.