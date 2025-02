Hoffenheimerinnen überzeugen im badischen Duell gegen den SC Freiburg

Im badischen Bundesliga-Duell haben sich die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim am 13. Spieltag gegen den SC Freiburg durchgesetzt und sind in der Tabelle am Sport-Club vorbeigezogen.

Die Hoffenheimerinnen gewannen am Sonntagnachmittag (02.02.2025) im Stadion des SC Freiburg durch die Treffer von Jill Janssens (15. Minute/56.) und Selina Cerci (82.) verdient mit 3:0 (1:0). Für die Freiburgerinnen ist es nach dem 1:2 im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen die zweite Niederlage seit der Rückkehr von Trainerin Theresa Merk an die Seitenlinie. Die Kraichgauerinnen hingegen feierten nach dem 3:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Jena den zweiten Sieg in 2025.

Janssens bringt TSG verdient in Führung

"Für uns geht es darum, in der Mittelfeldriege einen der vorderen Plätze zu festigen", hatte SC-Trainerin Merk vor dem Spiel als Ziel für ihr Team ausgegeben. Ihr Gegenüber Theodoros Deres hingegen wollte "eine bessere Rückrunde spielen als die Hinrunde war".

Und mit der Vorgabe ging seine Mannschaft auch ins Spiel. Zwar war die Anfangsphase noch von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, doch nach einer Viertelstunde tauchte Hoffenheim das erste Mal gefährlich im SC-Strafraum auf: Janssens setzte sich im Laufduell auf der rechten Seite durch, zog aus halbrechter Position ab und traf ins linke obere Eck zum 1:0.

SC vergibt Doppelchance vor der Pause

Eine Führung, die der TSG Sicherheit brachte. Kontrolliert baute sie ihr Spiel im Mittelfeld auf und ließ den Gegnerinnen wenig Raum. Die Freiburgerinnen hatten Probleme beim Spielaufbau und schafften es selten in den TSG-Strafraum. Erst zehn Minuten vor der Halbzeitpause hatten Cora Zicai und Lisa Karl die große Chance zum Ausgleich. Zicai hatte TSG-Torhüterin Laura Dick bereits ausgetanzt, setzte den Ball jedoch nur an den Pfosten. Der zweite Versuch von Karl wurde von Marta Czalla noch geblockt. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Stattdessen blieb es beim knappen 1:0 für die Gästinnen.

Janssens macht Doppelpack perfekt

Die erste Torannäherung nach dem Seitenwechsel hatte die TSG Hoffenheim. Den Schuss von Melissa Kössler konnte SC-Torhüterin Rafaela Borggräfe aber locker festhalten (50.). Sechs Minuten später war es wieder Janssens, die traf und den Doppelpack schnürrte: Wieder mit zu viel Platz auf der rechten Seite zog sie in die Mitte und dann in die kurze Ecke ab. Borggräfe war mit der Hand noch dran, konnte das 0:2 aber nicht verhindern.

Vom SC Freiburg kam in der Offensive viel zu wenig, die Kraichgauerinnen hatten wenig Mühe, den Vorsprung zu halten. Eine Viertelstunde vor Schluss hätte die eingewechselte Cerci weiter erhöhen können, scheiterte aber noch an der SC-Torfrau. In der 82. Minute machte Cerci es besser: Sie ließ zwei Breisgauerinnen stehen und traf mit einem strammen rechten Schuss zum 3:0-Endstand.

TSG Hoffenheim zieht an Freiburg vorbei

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Jahres zieht die TSG in der Tabelle am Sport-Club vorbei und steht mit 21 Punkten auf dem fünften Platz. Am nächsten Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim den Tabellenzweiten Bayern München (Sonntag, 09.02., 14 Uhr). Der SC Freiburg, der auf Platz sechs abrutscht, reist am Montagabend (10.02., 18 Uhr) zum Vorletzten Carl Zeiss Jena.