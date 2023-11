TSG Hoffenheim mit knappem Erfolg beim 1. FC Köln

Die TSG Hoffenheim bleibt dem Führungsduo in der Fußball-Bundesliga der Frauen auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch siegte am siebten Spieltag mit 2:1 (1:1) beim 1. FC Köln.

Mara Alber (1. Minute) und ein Eigentor der Kölner Torfrau Jasmin Pal (61.) sorgten für den Auswärtserfolg der TSG Hoffenheim, für den FC hatte Dora Zeller (13.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Die Gästinnen sind somit nach sieben Spieltagn mit 14 Punkten Dritter und damit Spitzenreiter FC Bayern München (17 Zähler) und dem VfL Wolfsburg (16) auf den Fersen. Köln weist als Achter neun Punkte auf.

Mara Alber trifft bereits in der ersten Minute

Die TSG Hoffenheim erwischte im Kölner Franz-Kremer-Stadion einen Start nach Maß. Nach einer Flanke von Sarai Linder von der linken Seite war Alber per Kopf zur Stelle. Nach nicht einmal einer Minute führten die Kraichgauerinnen mit 1:0.

Dora Zeller gleicht für Köln aus

Die Führung hielt allerdings nur kurz. Nach einem Eckball rettete Jana Feldkamp nach einem Abschluss von Sharon Beck noch auf der Linie, Der Nachschuss von Zeller aus knapp 13 Metern schlug jedoch im Tor der TSG zum 1:1-Ausgleich ein (13.).

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Hoffenheim war die aktivere Mannschaft, Köln versuchte seinerseits immer wieder das hohe Pressing der Kraichgauerinnen zu überspielen. Beide Teams kamen so zu weiteren Chancen. FC-Angreiferin Beck traf nach einem Abwehrfehler der Gästinnen nur die Latte (15.), auf der anderen Seite scheiterte Lisa Doorn im Anschluss an einen Eckball ebenfalls am Aluminium (18.). Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten ging es schließlich mit dem 1:1 in die Pause.

Auch Marleen Schimmer trifft die Latte

Hoffenheim, das in den ersten 45 Minuten die leicht überlegene Mannschaft war, übernahm auch im zweiten Durchgang die Kontrolle, war aber im Abschluss zunächst nicht konsequent genug. Die Kölnerinnen standen indes tief, lauerten auf Konter und trafen durch Marleen Schimmer die Latte (57.).

Kurz darauf ging die TSG in Führung. Im Anschluss an einen Eckball ging ein Volleyschuss von Gia Horley an den Pfosten des FC-Tores, von da an den Rücken von Keeperin Jasmin Pal und schließlich zum 1:2 ins Tor (61.).

Im Anschluss machte Köln auf, was wiederum den Hoffenheimerinnen Räume bot. Allerdings nutzten die Gästinnen die sich bietenden Möglichkeiten nicht. Köln hingegen tat sich schwer, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Letztlich blieb es somit beim knappen, aber verdienten 2:1 für die TSG.