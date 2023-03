Die TSG Hoffenheim bleibt in der Bundesliga der Frauen in der Erfolgsspur. Gegen den SV Meppen siegte die TSG souverän mit 4:0 (0:0). Dabei traf Paulina Krumbiegel doppelt.

Fröhliche Gesichter bei den Frauen der TSG Hoffenheim: Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Meister und Pokalsieger Wolfsburg am vergangenen Spieltag feierte die TSG einen weiteren Erfolg in der Bundesliga: 4:0 hieß das Ergebnis im Heimspiel gegen den SV Meppen.

Dabei waren die Hoffenheimerinnen zwar über die gesamten 90 Minuten das spielbestimmende Team, die erste Halbzeit an diesem 14. Bundesliga-Spieltag war allerdings kein fußballerischer Leckerbissen. So stand es 0:0 zur Pause.

Hoffenheim dreht erst in der zweiten Hälfte auf

In den zweiten 45 Minuten zeigten die Hoffenheimerinnen dann deutlich mehr Zug zum Tor. Die logische Folge das 1:0 nach 53 Minuten für die TSG: Erelata Memeti legte für Chantal Hagel auf, die mit ihrem Linksschuss die TSG in Führung schoss.

Acht Minuten später traf Paulina Krumbiegel den Ball perfekt zum 2:0 für die jetzt völlig befreit aufspielenden Hoffenheimerinnen (61.). Und weitere drei Minuten später traf Krumbiegel erneut. Nach einem Freistoß von Katharina Naschenweng stand die 22-Jährige völlig frei und machte mit ihrem dritten Saisontor das 3:0 für die Mannschaft von Trainerin Nadine Rolser.

Die Entscheidung in einem am Ende einseitigen Spiel gab es in der 78. Minute: Die Österreicherin Naschenweng traf zum 4:0-Endstand. Durch die drei Punkte ziehen die Hoffenheimerinnen vorerst an der Eintracht aus Frankfurt vorbei auf den dritten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

SC Freiburg unterliegt in Essen

Der SC Freiburg hat sein Auswärtsspiel bei der SGS Essen mit 1:2 (0:0) verloren. Ramona Maier brachte Essen per Doppelschlag in Führung (47./57.). Die Freiburgerin Judith Steinert konnte nur noch verkürzen (61.). Der Sport-Club steht mit 22 Punkten auf Platz fünf.