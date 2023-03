Schwere Verletzungen & Punktverluste: Aufstieg der VfB-Frauen in Gefahr

Der Aufstieg der VfB-Frauen gerät durch erneut schwere Verletzungen von Leistungsträgerinnen und unnötige Punktverluste in Gefahr.

Rückrundenstart gegen SC Sand II

Es war alles angerichtet zum Rückrundenstart der VfB-Frauen: Einlaufkinder, besondere Vielfalt-Jacken zum Aktionsspieltag und sogar VfB-Maskottchen Fritzle mischte sich unter die knapp 300 Zuschauer*innen auf der Sportanlage an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Das Team von Heiko Gerber und Lisa Lang startete aufgrund des Rückzugs des TSV Crailsheim eine Woche später in die Rückrunde als die Konkurrenz. In der Vorbereitung konnten die Stuttgarterinnen alle sieben Testspiele gewinnen und kassierten nur ein Gegentor. Das Saisonziel Aufstieg fest im Blick empfing man den SC Sand II.

Erster Schock nach knapp zehn Minuten

Nach gerade einmal neun Spielminuten der erste Schock: Verteidigerin Hanna Birkner verletzte sich am Knie und musste wenig später ausgewechselt werden. Nachdem das Team in der laufenden Saison bereits vier Kreuzbandrisse verkraften musste, waren die Anspannung und die Sorge um eine erneute, schwere Verletzung sowohl auf, als auch neben dem Platz deutlich zu spüren. Die Mannschaft wirkte gehemmt und konnte ihr spielerisches Potential nicht entfalten. In der 29. Spielminute gingen die Gäste durch einen Fernschuss von Angela Migliazza in Führung. VfB-Stürmerin Anja Selensky konnte noch vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen (43.).

Zweiter verletzungsbedingter Schock

Auch im zweiten Durchgang taten sich die Hausherrinnen sehr schwer, das Spiel flachte zunehmend ab. Erst in der Schlussviertelstunde drehte die Gerber-Elf noch einmal auf und erspielte sich einige hochkarätige Chancen. Gut zehn Minuten vor Schluss dann der nächste Rückschlag: Auch Verteidigerin Svenja Merten musste verletzungsbedingt das Feld verlassen und wurde nach Ende der Partie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das 1:1 geriet dadurch in den Hintergrund. Co-Trainerin Lisa Lang rang nach Worten: "Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Wir leiden genauso mit. Es sind ja nicht nur Spielerinnen für uns, wir sind ja eine enge Gemeinschaft und da tut das dann in der Seele weh."

Befürchtungen bewahrheiten sich zum Wochenstart

Nach den Untersuchungen zu Wochenbeginn sollten sich die schlimmen Befürchtungen bewahrheiten: Hanna Birkner zog sich eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes zu. Sie war im Laufduell mit einer Gegenspielerin ohne deren Einwirkung im Rasen hängengeblieben. Bei Svenja Merten wurde ein Sehnenanriss mit Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert. Für beide Spielerinnen bedeutet dies das vorzeitige Saisonaus. Doch damit noch nicht genug: Im Training unter der Woche brach sich die erfahrene Anna Fliege die Speiche im linken Unterarm. Die Mittelfeldspielerin wird am kommenden Dienstag operiert.

Stark ersatzgeschwächt nach Hegau

Durch die verletzungsbedingten Ausfälle reiste am Sonntag ein stark ersatzgeschwächtes VfB-Team zum FV Hegau. Die Stuttgarterinnen erwischten einen guten Start in die Partie und hatten innerhalb der ersten Viertelstunde zwei sehr gute Chancen in Führung zu gehen. VfB-Torhüterin Besarta Leci sah wenig später nach einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl behielten die Gäste die spielerische Oberhand und gingen in der 27. Minute durch Svea Fleischmann in Führung. „Wir haben es in Unterzahl gut gemacht, gehen in Führung und müssen dann jedoch auch den zweiten Treffer nachlegen. Man merkt schon, dass unsere erneuten Ausfälle auch die Mannschaft etwas verunsichern“, so VfB-Coach Heiko Gerber nach der Partie.

Auch im zweiten Durchgang waren die Stuttgarterinnen zunächst spielbestimmend, konnten ihre Führung allerdings nicht ausbauen. So erzielten die Gastgeberinenn in der 64. Minute nach einer Ecke den Ausgleich, bevor anschließend auch Maren Hasenfratz vom Hegauer FV nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Trotz engagierter Offensivbemühungen des VfB waren es die Gastgeberinnen, die in der 81. Minuten, wiederum nach einer Ecke, in Führung gehen konnten. In der Nachspielzeit erzielten die Hegauerinnen den 3:1-Endstand.

Sieben Punkte Rückstand

Die VfB-Frauen stehen mit einem Spiel weniger weiterhin auf Rang zwei der Oberliga BW und haben sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer TSV Neuenstein. Nur der erste Platz berechtigt zum Aufstieg in die Regionalliga. Am Sonntag empfängt das Team den drittplatzierten FC Freiburg-St. Georgen in Obertürkheim. Anpfiff ist um 15 Uhr.