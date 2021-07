Nach ihrer vierwöchigen Sommerpause starten die Spielerinnen der TSG Hoffenheim ihre Saisonvorbereitung. Vor den Kraichgauerinnen steht eine Spielzeit mit Premiere auf der internationalen Bühne.

Am Sonntag haben die Männer der TSG Hoffenheim ihre Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Am Montagabend dann die Frauen-Mannschaft der TSG. Zwar fehlten noch einige Nationalspielerinnen wie Jule Brand, Paulina Krumbiegel, Fabienne Dongus, Katharina Naschenweng oder Nicole Billa und Laura Wienroither, dennoch war die Stimmung gut. Das kann sie auch sein, denn hinter der Mannschaft von Trainer Gabor Gallai liegt eine ganz besondere Saison.

Erstmals international

Mit dem dritten Tabellenplatz hatten die Hoffenheimerinnen die vergangene Saison abgeschlossen und sich damit erstmals für die Qualifikationsrunde der Champions League qualifiziert. In der ersten Qualifikationsrunde am 18. August trifft das Team auf Islands Vizemeister Valur Reykjavik. Das ergab die Auslosung Anfang Juli. Bei einem Sieg hieße der nächste Gegner im Kampf um den Einzug in Runde zwei AC Mailand oder FC Zürich (21. August). Der Spielort für das Mini-Turnier wird zeitnah festgelegt. "Wir freuen uns auf eine spannende Gruppe, in der verschiedene Fußballkulturen aufeinandertreffen", sagte Hoffenheim-Trainer Gabor Gallai.

Als Dritter der Bundesliga muss sich die TSG in der reformierten Königsklasse über den sogenannten Ligaweg in die Gruppenphase mit 16 Teams spielen, für die Meister Bayern München gesetzt ist. Vizemeister VfL Wolfsburg steigt in Runde zwei ein.

Saisonziel: Platz drei verteidigen

Nach den Abgängen der drei Nationalspielerinnen Lena Lattwein, Tabea Waßmuth und Maximiliane Rall, standen heute aber auch schon drei Neuzugänge auf dem Rasen: Jana Feldkamp, Gia Corley und Tine De Caigny.

Die Vorbereitung der TSG dauert sechs Wochen und beinhaltet sieben Testspiele sowie ein Trainingslager im Westerwald. Bevor die Mannschaft dann am 18. August zum ersten Mal auf der internationalen Bühne steht.