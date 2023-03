per Mail teilen

Die für Samstag, 1. April angesetzte Partie in der Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim ist abgesagt worden. Ein Nachholtermin soll zeitnah festgelegt werden.

Der Deutsche Fußball-Bund sagte das Spiel im Stadion am Brentanobad aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens ab. Die Absetzung erfolgte nach Beurteilung der Spielstätte durch die Sportplatzkommission am Freitagmittag.

Durch die starken Niederschläge, mit denen auch im weiteren Tagesverlauf sowie am Samstag gerechnet wird, kam die Sportplatzkommission zu der Beurteilung, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim abzusagen. Ein Nachholtermin für die Begegnung des 17. Spieltags der Frauen-Bundesliga wird zeitnah festgelegt.

+++ URSPRÜNGLICHER VORBERICHT VOM 31. MÄRZ, 10:47 UHR +++

Hoffenheim vor einem "besonderen, aber nicht entscheidenden Spiel" in Frankfurt

Am Samstag (13 Uhr) treten die Frauen der TSG 1899 Hoffenheim bei Eintracht Frankfurt an. Es ist ein richtungsweisendes Spiel in der Frauen-Bundesliga im Kampf um die Plätze für die Champions-League-Qualifikation.

Es läuft aktuell bei den Frauen der TSG Hoffenheim. In der Bundesliga konnten im Jahr 2023 bislang alle sechs Spiele gewonnen werden, fünf davon sogar zu Null. In der Tabelle stehen die Kraichgauerinnen aktuell auf Rang drei - punktgleich mit dem kommenden Gegner Eintracht Frankfurt. "Vor einigen Wochen haben uns, glaube ich, wenige zugetraut, dass wir nochmal ernsthaft um den dritten Platz spielen. Das ist ein Verdienst der Mannschaft durch harte Arbeit", sagt der neue TSG-Trainer Stephan Lerch.

"Ein cooler Typ" als neuer TSG-Trainer

Seit gut zwei Wochen ist Lerch nun Trainer der Hoffenheimerinnen. "Ein cooler Typ", sagt TSG-Verteidigerin Sarai Linder, "der auch nicht so viel ändern wollte, weil er gesehen hat, dass es läuft." Der 38-Jährige trainierte bis zum 13. März noch die U19-Junioren der Hoffenheimer. "Man muss sich natürlich wieder daran gewöhnen. Es gibt Unterschiede: "Ein anderer Umgang, andere Trainingsinhalte", sagt Lerch, der zwischen 2017 und 2021 die Frauen des VfL Wolfsburg trainierte und dort drei Mal Deutscher Meister und vier Mal DFB-Pokalsieger wurde.

Die Champions-League-Qualifikation ist das große Ziel

Mit den Hoffenheimerinnen möchte der Coach jetzt das große Ziel 'Champions League' realisieren. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt ist daher richtungsweisend. Der Sieger der Partie würde sich einen Vorteil im Kampf um den dritten Platz verschaffen. Die Frankfurterinnen haben zudem noch ein Spiel weniger als die TSG. Trotzdem möchte Lerch die Begegnung auch nicht überbewerten: "Wir wollen das Spiel nicht als entscheidendes Spiel ansehen, sondern als besonderes."

Hoffenheim fährt mit "viel Selbstvertrauen" nach Frankfurt

Die Gegnerinnen aus Hessen sind aktuell auch gut drauf. Auch sie konnten die letzten drei Bundesligaspiele für sich entscheiden. Ein Team, gegen das man "keine leichten Fehler machen darf, weil die sonst knallhart bestraft werden", sagt Abwehrspielerin Sarai Linder. Trainer Lerch bezeichnet Frankfurt als sehr stabile Mannschaft, betont aber auch, dass sich seine Spielerinnen nicht verstecken müssen: "Wir gehen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel."

Der Coach selbst hat bislang neun Mal gegen die Frankfurterinnen in der Bundesliga gespielt. Dabei ging er jedes Mal als Sieger vom Platz. Entscheidend sei es daher, auch eine gewisse "Lockerheit" an den Tag zu legen.

Ex-Nationalspielerin Leonie Maier wechselt im Sommer in den Kraichgau

Das Topspiel des 17. Spieltags der Frauen-Bundesliga verspricht somit viel Spannung und zwei Mannschaften, die alles geben, um den dritten Platz am Ende der Saison zu erreichen. Dieser berechtigt für die Qualifikationsspiele zur Champions League.

Sollten sich die Hoffenheimerinnen dafür qualifizieren, könnten sie in den Playoffs auch auf Ex-Nationalspielerin Leonie Maier setzen. Die gebürtige Stuttgarterin wechselt zur neuen Saison aus England, vom FC Everton, zur TSG Hoffenheim. Mit diesem Transfer unterstreichen die Hoffenheimerinnen nochmals ihre Ambitionen. Läuft halt gerade bei der TSG!