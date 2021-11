Hoffenheim empfängt Barcelona – und will Revanche

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute Abend den FC Barcelona in der Champions League der Frauen. Nach der deutlichen Hinspiel-Niederlage will die TSG den großen Gegner vor heimischer Kulisse ärgern.

Auf der Anzeigetafel des Estadio Johan Cruyff stand nach Spielende ein 4:0 für Barcelona. In der Statistik stand es nach Abschlüssen sogar 31:0. Der aktuelle Champions League-Sieger war deutlich überlegen. "In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir noch etwas Angst vor Barcelona gehabt haben. Das wollen wir diesmal von Anfang an ablegen", sagt TSG-Verteidigerin Laura Wienreuther. Zum Rückspiel am heutigen Mittwoch (17.11., 18:45 Uhr) werden über 2.000 Fans erwartet.

Zu viel der Weltklasse

Am vergangenen Mittwoch reiste die TSG Hoffenheim am dritten Spieltag der Champions League der Gruppe C nach Katalonien. In der Startelf des FC Barcelona standen gleich fünf nominierte Spielerinnen für den Ballon D’Or, der Auszeichnung zur Weltfußballerin. Zu viel für die TSG. Schon nach fünf Minuten gingen die Favoritinnen in Führung, lagen zur Pause mit 3:0 vorn. Die Hoffenheimer Defensivleistung aus der zweiten Halbzeit darf Mut machen: Barcelona gelang nur noch ein Treffer zum 4:0 Endstand.

Warmgeschossen in der Bundesliga: Sprung auf Platz 2

Dass die Hoffenheimerinnen Tore schießen können, bewiesen sie wieder mal am vergangen Bundesliga-Spieltag. Mit einem beeindruckenden 7:1 besiegten sie die Konkurrenz aus Leverkusen und tankten nach der Schlappe in Barcelona Selbstvertrauen. Ganz nebenbei kletterten sie am FC Bayern vorbei auf Platz zwei und sind punktgleich mit Spitzenreiter Wolfsburg. "Den Drang nach vorne wünsche ich mir wieder", fordert TSG-Trainer Gabor Gallai vor der Partie gegen Barcelona.

Mit Mut und Selbstvertrauen ins Rückspiel

"Es wäre die falsche Einstellung, wenn man sagt, es gibt nichts zu holen. Dann hat man im Leistungssport nichts zu suchen", findet auch die Hoffenheimer Stürmerin und Fußballerin des Jahres Nicole Billa.

Ihr Trainer Gabor Gallai lässt sich von der deutlichen Hinspiel-Niederlage nicht entmutigen: "Ich will, dass wir an die Chance glauben." Dafür braucht es Tore. Torchancen waren im Hinspiel rar, das soll sich vor der Heimkulisse ändern. "Wir wollen mutig spielen. Einen Torschuss sollten wir uns vornehmen." Mindestens einen! Sonst wird es schwer mit der Revanche gegen die Champions-League Siegerinnen.