Genau wie die Profifußballer bereiten sich auch die Profifußballerinnen auf die kommende Saison vor. Für Michaela Specht von der TSG Hoffenheim ist das aber nicht die einzige Beschäftigung.

Konzentriert sitzt Michaela Specht über ihren Büchern in ihrer Einzimmerwohnung in Sankt Leon-Rot. Sie studiert Wirtschaftspsychologie im Fernstudium. Ein Studium an der Universität mit Präsenzveranstaltungen wäre zeitlich kaum stemmbar, zumal sie auch noch etwa 15 Stunden in der Woche als Werkstudentin arbeitet, um Praxiserfahrung zu sammeln.

Berufseinstieg bei Karriereende

"Wir sind uns schon auch bewusst, dass wir nicht wie im Männerfußball die Millionen verdienen", dem dementsprechend sei Weitsicht gefragt, für die Zeit, in der der Körper nicht mehr mitspielt. Zu diesem Zeitpunkt möchte sie "nahtlos in das Berufsleben einsteigen".

"Wir sind normale Arbeitnehmer"

Fast alle Spielerinnen der TSG studieren nebenbei oder sammeln mit Teilzeitjobs Berufserfahrung. Die Fußballerinnen in der Bundesliga verdienen im Schnitt zwischen zwei- und viertausend Euro brutto.

Michaela Specht weiß das sehr zu schätzen: "Das glaube ich, ist im Frauenfußball schon noch der Fall, dass man reflektiert, ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen, auch wenn es jetzt nicht die Millionen sind, aber ich kann aktuell ein sehr gutes Leben führen."

Meinungsstark und nervig?

Die 24-jährige Abwehrspielerin ist meinungsstark und tritt in ihrem Team auch immer wieder für die Mannschaft ein. Das weiß auch ihr Trainer Gabor Gallai. Auf die Frage von SWR Sport, was der erste Gedanke sei, der ihm bei Michaela Specht einfalle, antwortete er "Manchmal nervig". Sie lasse nicht locker, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt habe und das könne dann manchmal nerven, sagt er schmunzelnd und ergänzt: "Aber es ist auch wichtig, solche Typen zu haben, die nicht klein bei geben."

Die Mannschaft der TSG steht in der kommenden Saison vor einer großen Aufgabe. Zum ersten mal überhaupt haben sie sich für die Champions League qualifiziert und treffen in der ersten Qualifikationsrunde am 18. August auf Islands Vizemeister Valur Reykjavik. Michaela Specht freut sich auf die Aufgabe, hat aber dennoch Respekt vor der Körperlichkeit und Robustheit, die sie von dem Team aus Island erwartet.

Fußball als Leidenschaft

Je weiter sie in der Champions League kommen, desto mehr Spiele stehen logischerweise an. Aber egal wie anstrengend die kommende Saison mit Studium, Training, Bundesligaspielen, DFB-Pokalspielen und vielleicht ja sogar Champions League auch wird - Michaela Specht freut sich drauf. Denn Fußball ist ihre Leidenschaft - ganz unabhängig vom Gehalt.