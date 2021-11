Hoffenheimerinnen feiern Torfestival: Punktgleich mit Spitzenreiter Wolfsburg

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben das Verfolgerinnenduell gegen Bayer Leverkusen souverän mit 7:1 gewonnen. Damit springt die TSG auf Platz zwei und ist punktgleich mit Tabellenführer Wolfsburg.

Am Mittwoch noch ließen die Kickerinnen der TSG Hoffenheim die Köpfe hängen. In der Champions League mussten sie beim FC Barcelona eine herbe 0:4-Pleite hinnehmen. Doch die schien bei der Bundesliga-Partie heute gegen Leverkusen schon verarbeitet. Denn das Team von Gabor Gallai hat sich bei den Katalaninnen offensichtlich abgeguckt, wie man Tore schießt: Dank der Treffer von Jule Brand (6.), Chantal Hagel (32., 82.), Gia Corley (45., 90.), Katharina Elisa Naschenwang (58.) und Nicole Billa (63.) gewann die TSG völlig verdient mit 7:1 gegen Leverkusen. Mit dem Sieg klettert Hoffenheim auf den zweiten Tabellenplatz und ist damit punktgleich Spitzenreiter Wolfsburg.

Chance zur Revanche gegen Barcelona

Noch vor zwei Wochen zog Hoffenheim gegen Leverkusen den Kürzeren. Im DFB-Pokal verlor die TSG in Leverkusen mit 4:5 im Elfmeterschießen. Heute zeigten sich die Kurpfälzerinnen individuell stärker und machten schon mit dem 3:0 vor dem Pausenpfiff alles klar. Diesen Schwung wollen die Hoffenheimer Fußballerinnen nun auch mit in die Champions League nehmen. Schon am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) haben sie die Chance zur Revanche gegen den FC Barcelona. Dann will die TSG beweisen, dass auch sie Tore schießen kann - so wie gegen Leverkusen.