SC Sand vor Endspiel um den Klassenerhalt

Die Frauen des SC Sand schienen nach nur einem Sieg in 17 Spielen in der Frauen-Bundesliga bereits abgeschrieben. Jetzt haben sie den Klassenerhalt am letzten Spieltag gegen Leverkusen in der eigenen Hand. Wie kam es dazu?

Rückkehr eines alten Bekannten

Es war einiges an Arbeit für den SC Sand nötig, um sich überhaupt dieses Endspiel am letzten Spieltag zu verdienen. Noch vor wenigen Wochen stimmte bei den Sandern weder Ergebnis noch Leistung. Nach elf sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie sahen sich die Verantwortlichen des SC nach einer 0:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am 17. Spieltag gezwungen, sich von Trainerin Nora Häuptle zu trennen.

Übernehmen sollte ein alter Bekannter: Alexander Fischinger. Der 57-Jährige war bereits von 2015 bis 2016 Cheftrainer beim SC und erreichte unter anderem das Pokalfinale (1:2-Niederlage gegen Wolfsburg). Fünf Jahre später soll Fischinger das möglich machen, was viele nicht mehr für machbar hielten: den Klassenerhalt.

Alexander Fischinger übernahm zum 18. Spieltag den Trainerposten beim SC Sand und brachte das Team zurück auf die Siegerspur. imago images IMAGO / Eibner

Fischinger bringt die Wende beim SC Sand

Unter Fischinger legte der SC Sand direkt beeindruckend los. Beim ersten Spiel, einem 6:1-Heimsieg gegen Werder Bremen, schossen die Sander ein Drittel ihrer gesamten Saisontore bis zu diesem Zeitpunkt. Hinten wirkte die bis dahin so löchrige Defensive (zu diesem Zeitpunkt bereits 52 Gegentore) dank der neuen Doppelsechs vor der Abwehr gefestigt.

Nach einem 0:0 beim Tabellendritten TSG Hoffenheim folgte das richtungsweisende Duell beim SV Meppen. Eine Niederlage beim härtesten Konkurrenten, hätte den Abstieg bereits am Vorletzten Spieltag besiegelt. Doch Fischingers Team bestand die Prüfung: Das Resultat war ein 2:0-Sieg für Sand und seit dem 15. Spieltag erstmals wieder ein Nichtabstiegsplatz.

Konzentration auf die eigenen Stärken

So kommt es am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga-Saison zum Showdown. Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (6. Juni, 14 Uhr) stehen die Sander (15 Punkte) einen Punkt vor dem Abstiegsplatz und dem SV Meppen, der zeitgleich beim SC Freiburg ran muss. Mit Leverkusen kommt der Fünftplatzierte ins Orsay-Stadion, wo einige Zuschauer zugelassen sein werden. Ein Sieg ist Pflicht für den SC, wenn er sich nicht auf Schützenhilfe aus Freiburg verlassen will.

Trotz einer 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel scheint die Stärke des Gegners den neuen SC-Coach wenig zu beeindrucken. Maximal zwei Sätze wolle er über die Leverkusener vor dem Spiel verlieren, kündigte er an. Den Faktor Gegneranalyse will Fischinger – im Gegensatz zu Vorgängerin Häuptle – ohnehin nicht zu hoch hängen und sein Team stattdessen auf die eigenen Stärken einschwören. Das ist es, was Fischinger zurück ins Team brachte: Der Glaube an die eigene Stärke, der Glaube daran, auch nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen.