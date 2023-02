SC Freiburg - VfL Wolfsburg: Bange machen gilt nicht

Auf die Bundesliga-Frauen des SC Freiburg wartet am Samstag-Nachmittag (14:00 Uhr) die ultimative Herausforderung: ins Dreisamstadion kommt mit dem VfL Wolfsburg der noch verlustpunktfreie Tabellenführer.

Frei nach dem Motto: das Beste kommt zum Schluss, empfängt der SC Freiburg zum Abschluß der Hinrunde das beste Team der Frauen-Bundesliga. Zehn Spiele, zehn Siege - der VfL Wolfsburg hat sich in der Hinserie bislang keinen Verlustpunkt gegönnt. Das Team um National-Stürmerin Alexandra Popp steuert schnurstracks auf die angestrebte Titelverteidigung zu. Trainer Tommy Stroot betont allerdings vor der Partie am Samstag-Nachmittag beim Tabellenvierten SC Freiburg: "Ich habe kein Gefühl, dass wir schon Meister sind und alles bereits geklärt ist."

Wolfsburg klarer Favorit

Wolfsburg mit seinen Nationalspielerinnen wie Popp, Lena Oberdorf, Merle Frohms und Svenja Huth hat 2022 all seine Bundesliga- und DFB-Pokalspiele gewonnen. In der Tabelle führt das Stroot-Team mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Bayern und elf auf den SC Freiburg. Da sind die Rollen am Samstag-Nachmittag klar verteilt, auch wenn sich der SCF unter Trainerin Theresa Merk richtig gut entwickelt hat: "Wolfsburg ist natürlich eine Wahnsinnsmannschaft", so die 33-Jährige: "Wir versuchen die kleinen wunden Punkte, die sie uns lassen, zu nutzen. Nadelstiche zu setzen." Frei nach dem Motto: wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen.

TV-Tipp Am Samstag (14 Uhr) empfängt der Tabellen-Vierte SC Freiburg im Topspiel im Dreisamstadion den Spitzenreiter VfL Wolfsburg. SWR Sport zeigt die Partie ab 14 Uhr im TV, Livestream und auf YouTube.

Vorne hui, hinten nicht

Die SC-Frauen kommen mit Schwung aus der Vorbereitung, in der sie sich nur den U17-Junioren des Freiburger FC (2:4) geschlagen geben mussten. Die Fußball-Lehrerin Merk, selbst zwei Jahre Co-Trainerin beim VfL, lässt gern offensiv spielen, mit 25 Treffern haben die Freiburgerinnen die drittmeisten Tore geschossen, aber auch schon 17 Gegentore kassiert: "Unser Spiel ist ein Stück weit risikobehaftet." Die Mannschaft habe sich, so Merk, im Defensiv-Verhalten schon verbessert. Die Trainerin sieht mit 19 Punkten als Vierte den 3. Platz, der Zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions-League berechtigt, nicht als zwingendes Ziel an. "Wenn´s dann mal passiert, ist es schön. Wir müssen erstmal hier ein stabiles Konstrukt auf die Beine stellen!" Aber Wolfsburg würde sie schon ganz gern ärgern.

Freiburg - Wolfsburg live

SWR Sport zeigt die Partie ab 14:00 live im TV und auf YouTube.