Freiburgerinnen im DFB-Pokalfinale: Der Traum des ganzen Teams

Nach dem Sieg gegen RB Leipzig träumen die Fußballerinnen des SC Freiburg vom großen Coup im Pokalfinale. Auch in der Liga könnte das im Saisonendspurt noch einmal helfen.

"Hasret Kayici - Fußballgott" hörte man es am Sonntagabend nach Abpfiff in Leipzig über den Platz schallen. So feierten Kayikcis Mannschaftskolleginnen ihre Kapitänin und die Torschützin zum späten 1:0-Siegtreffer. Im Kreis sprangen sie um sie herum, bejubelten sie - und den Einzug des SC Freiburg ins Endspiel. Auch Tage später sind diese besonderen Momente noch präsent. "Als ich gesehen hab, dass der Ball im Tor ist, bin ich einfach komplett ausgerastet", sagt Kayikci am Mittwoch gegenüber SWR Sport. "Ich glaube, so ein Gefühl, kann dir nur Fußball geben."

Hasret Kayikci IMAGO Picture Point LE

Und doch war das Spiel gegen Zweitligist Leipzig, der als Aufsteiger in die Bundesliga bereits feststeht, die erwartet schwere Partie. "Uns war bewusst, dass das Spiel extrem knapp und schwierig werden wird", sagt Angreiferin Janina Minge. "Uns war bewusst, dass das Spiel extrem knapp und schwierig werden wird. Wir wussten aber auch, dass wir die Ruhe bewahren müssen und dann schaffen wir es."

Neuauflage des Pokalfinales von 2019

Ruhe und Geduld brauchte das Team von Trainerin Theresa Merk dann tatsächlich - Kayikcis erlösendes Tor fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Und das nicht ohne Hilfe von den Ersatzspielerinnen. "Jede einzelne Spielerin hat einen Anteil daran, dass wir nach Köln fahren", so Kayikci. "Wie sie uns supportet haben, das war unglaublich. Sie haben uns auf dem Feld so eine Energie gegeben." Dass sie gemeinsam dann tatsächlich das Ticket fürs Finale am 18. Mai in Köln gelöst haben, sorgte nach Abpfiff dafür, dass die Freiburgerinnen schon mal anstimmten. "Wir holen den Pokal, wir holen den Pokal - für Freiburg wär's das erste Mal."

Der Pokal-Gewinn wäre tatsächlich eine Premiere, der Finaleinzug ist es allerdings nicht. Schon in der Saison 2018/19 standen die Freiburgerinnen dort - und verloren knapp mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen sind auch in diesem Jahr wieder der Gegner. Zeit also für eine Revanche.

Sieg soll Freiburg Push für die Liga geben

In der Liga kassierten die Freiburgerinnen eine 0:4-Niederlage gegen das Topteam aus Wolfsburg, ließen aber auch gegen vermeintlich schwächere Gegner wichtige Punkte liegen. Vom Erfolg im Pokal-Halbfinale erhofft sich das Team jetzt einen Schub in Sachen Liga-Saisonendpurt. "Der Finaleinzug ist auf jeden Fall ein extra Push für das Saisonende", meint Minge.

"Wir haben hart für den Einzug ins Pokalfinale gekämpft. Und jetzt werden wir hoffentlich auch die Saison mit einem sehr, sehr guten Gefühl abschließen und nochmal ein paar Prozente extra drauflegen." Aber auch mit den "paar Prozent extra" dürfte in der Liga die Chance auf einen Champions-League-Platz schon nicht mehr möglich sein - dafür ist die Konkurrenz zu weit weg. Der volle Fokus liegt jetzt also auf dem Pokal.