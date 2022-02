Umzug vollzogen: SC-Frauen trainieren jetzt am Dreisamstadion

Bereits seit Dezember tragen die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg ihre Spiele im Dreisamstadion aus. Jetzt wird auch auf den Trainingsplätzen an der Dreisam trainiert.

Durch den Umzug der Männer-Mannschaft des SC Freiburg in das "Europa-Park-Stadion" wurde im Dreisamstadion Platz für die Spiele der Frauen des Sportclubs. Inzwischen trainieren die Männer auch auf dem Trainingsgelände beim neuen Stadion. Entsprechend verlegten die SC-Frauen daher ihren Trainingsbetrieb ans Dreisamstadion. Zuvor trainierte die Mannschaft von Trainer Daniel Kraus im Schönbergstadion. Den Platz dort mussten sie sich allerdings unter anderem mit Blau-Weiß Wiehre teilen - einem Kreisligisten aus dem Raum Freiburg.

Bessere Infrastruktur am Dreisamstadion

Trainer Daniel Kraus glaubt daher, dass dieser Trainingsplatz-Umzug die Mannschaft "einen großen Schritt nach vorne bringen wird“. Nicht nur der bessere Rasen, sondern die komplette Infrastruktur rund um das Dreisamstadion bietet professionellere Rahmenbedingungen für die Spielerinnen: "Es fühlt sich nach Profi-Fußball an“, sagt Kraus. Neben einem guten Trainingsplatz, hat die Mannschaft nun auch direkten Zugang zu den Krafträumen.

Spielerinnen freuen sich über die neuen Trainingsbedingungen

Auch für Mittelfeldspielerin Marie Müller ist es ein Schritt in Richtung Professionalität. Die 21-Jährige erzählt, dass sich die ganze Mannschaft sehr auf den Umzug gefreut habe. Seit Dezember bestreiten die Fußballerinnen bereits ihre Heimspiele im Dreisamstadion. Mit einem Sieg wollte es im neuen Zuhause bislang aber noch nicht klappen. Einem 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Köln folgte eine 1:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Dezember.

Am Sonntag wird es für die Frauen des Sportclubs dann wieder ernst. Um 13 Uhr starten sie auswärts in die Rest-Rückrunde der Frauen-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Die Möglichkeit, auf den ersten Heimsieg im neuen Stadion, haben sie bereits am Samstag in einer Woche. Dann kommen die Frauen des FC Bayern München ins Dreisamstadion.