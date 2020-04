per Mail teilen

Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg muss in der neuen Saison im Tor umbauen. Nach SWR-Informationen wird die aktuelle Stammkeeperin Merle Frohms den Verein zum Saisonende verlassen und zu Ligakonkurrent 1. FFC Frankfurt (zukünftig Eintracht Frankfurt) wechseln.

Die gebürtige Niedersächsin Frohms war 2018 vom VfL Wolfsburg nach Freiburg gekommen. Die 25-Jährige ist die aktuelle Nummer eins im Tor der deutschen Frauenfußball Nationalmannschaft.

Chance für Lena Nuding?

Ein Weggang von Frohms könnte zur Chance für Lena Nuding werden. Die gebürtige Ludwigsburgerin wechselte wie Frohms 2018 zum SC Freiburg, kam aber nicht dauerhaft an ihrer Konkurrentin vorbei.

Nuding, die das Fußballspielen beim SKV Hochberg lernte, startete ab 2009 beim VfL Sindelfingen als Juniorin durch, landete über Köln und Duisburg im Breisgau. Ende März hatte die 27-jährige ihren Vertrag in Freiburg vorzeitig verlängert. In einem Statement danach sagte Nuding: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Freiburg. Ich möchte mich persönlich noch weiterentwickeln und der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen, damit wir unsere Ziele zusammen erreichen können."

Konkurrenzkampf eröffnet

Ihre Chance dazu ist mit dem bevorstehenden Weggang von Frohms erst einmal gestiegen. Ein Selbstläufer wird es aber mit Sicherheit nicht. Denn hinter Nuding lauert auch das Freiburger Eigengewächs Rafaela Borggräfe. Denn auch die U20-Nationaltorhüterin wird mit dem Weggang von Frohms ihre Chance wittern. Dem SC Freiburg kann das nur gut tun, denn Konkurrenz soll ja leistungsfördernd sein...