Hoffenheims Frauen wollen an die letzte Saison anknüpfen. Als Tabellen-Dritter war die TSG so erfolgreich wie nie zuvor. Am Sonntag kommt der FC Bayern in den Kraichgau. Das Spiel wird im Livestream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport übertragen.

Am Sonntag ist es genau zwei Wochen her, als Hoffenheim den FC Bayern quasi aus dem Stadion schoss: 4:1 hieß es am Ende beim Überraschungsieg der TSG gegen die Münchner Triple-Sieger. Dass sich dieses Schauspiel am 6. Spieltag der Frauen-Bundesliga im Dietmar-Hopp-Stadion wiederholt, ist unwahrscheinlich. Die FCB-Frauen kommen mit einer makellosen Bilanz in den Kraichgau: Fünf Spiele, fünf Siege, 16:0 Tore. Und dennoch sind sie nur Zweiter: Dauerrivale Wolfsburg hat ein Tor mehr geschossen. Die TSG Hoffenheim war die Überraschungsmannschaft der letzten Saison und lieferte den Bayern bis zum Saisonende ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Münchnerinnen letztlich gewinnen konnten. Am Ende wurde Hoffenheim Dritter, das ist auch im diesem Jahr die Zielsetzung. Zur Belohnung würde für Platz drei erstmals die Teilnahme an der Champions League winken. Der Saisonstart 2020/2021 der TSG: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt zeigt der Trend deutlich nach oben. Nach einem 3:1-Sieg über Werder Bremen konnte Hoffenheim in der englischen Woche auch auswärts beim 3:0 gegen die SGS Essen den zweiten Saisonsieg einfahren und steht auf Rang fünf. Coach Gabor Gallai als Nachfolger des ewigen Ehrmann Trainer ist seit Sommer Gabor Gallai. Der 41-Jährige ist Nachfolger von Jürgen Ehrmann, der die TSG-Frauen eine halbe Ewigkeit von 2008 bis 2020 als Trainer betreute. Eine neue Erfahrung ist die Partie für Gallai aber nicht: Zum einen gehört der Inhaber der A-Trainerlizenz schon seit 2015 zum Trainerteam, zum anderen vertrat er beim Re-Start im Mai gegen Bayern Jürgen Ehrmann, da der damalige Cheftrainer wegen seiner Tätigkeit als Berufsschullehrer nicht an der Seitenlinie stehen konnte. Die Partie verlor die TSG durch späte Gegentore mit 0:3. Doch an das letzte Duell mit den Bayern in Hoffenheim erinnern sich Gallai und sein Team gerne: Vor fast auf den Tag genau einem Jahr schlug die TSG den Favoriten aus München mit 1:0. Das Tor übrigens ein Eigentor einer Münchnerin. Das würden sie in Hoffenheim auch im Herbst 2020 sicherlich genau so nehmen. Livestream und Youtube Die Frauen-Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern zeigen wir am Sonntag, 11. Oktober, über folgende Kanäle: Live ab 14:00 Uhr auf dem Youtube-Kanal von SWR Sport Live ab 14:00 Uhr im Livestream auf swr.de/sport