Kreuzbandriss bestätigt: Lange Pause für Nationalspielerin Gwinn

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und der FC Bayern müssen lange auf die Friedrichshafenerin Giulia Gwinn verzichten. Der Verdacht eines erneuten Kreuzbandrisses bei der 23-Jährigen hat sich bestätigt.

Wie der Münchner Bundesligist am Montag mitteilte, wurde Gwinn bereits am Sonntag operiert. Für sie ist es nach 2020 der zweite Kreuzbandriss. "Es bricht mir das Herz, meine Mannschaft in den kommenden Monaten nicht aktiv auf dem Feld unterstützen zu können, aber ich weiß ganz genau, wohin ich wieder zurück will", schrieb Gwinn auf ihrem Instagram-Kanal.

Gwinn zog sich Kreuzbandriss bei Trainingseinheit der DFB-Frauen zu

Die Ex-Freiburgerin Gwinn hatte sich am vergangenen Mittwoch in einer Trainingseinheit der DFB-Frauen die schwere Verletzung im Knie zugezogen. Das ergaben eingehende Untersuchungen nach ihrer Rückkehr nach München.

Gwinn hatte bereits im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im September 2020 einen Kreuzbandriss erlitten und sich danach zurückgekämpft. Bei der Europameisterschaft in England gehörte sie als Leistungsträgerin zum Stamm des Nationalteams.